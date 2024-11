Ascolti tv, la fiction "Libera" convince tutti. Ottimi risultati per Vespa e Floris

Marco Zonetti 27 novembre 2024 a

Ieri, sfida del martedì sera televisivo in prima serata tra la fiction Libera con Lunetta Savino su Rai1 e il Grande Fratello con Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, su Canale5. E poi, consueto "triello" fra Belve con Francesca Fagnani su Rai2, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete4 e Giovanni Floris con diMartedì su La7. Vediamo i dati di ascolto. Libera ha ottenuto il 18.8% di share pari a una media di 3.415.000 spettatori, stabile rispetto alla scorsa settimana, vincendo nuovamente la serata. Su Canale5, il Grande Fratello ha siglato invece il 13.9% pari a 1.825.000 affezionati, perdendo nettamente terreno rispetto a sette giorni fa. Belve - con ospiti Gianmarco Tamberi, Carmen Di Pietro e Valeria Golino - ha appassionato una media di 1.216.000 spettatori pari al 7.1% di share (presentazione: 998.000 - 4.7%) in rispetto a sette giorni fa. È sempre Cartabianca ha totalizzato il 3.9% pari a 576.000 spettatori e diMartedì ha attirato una media di 1.429.000 spettatori pari all'8.4% di share, terzo programma più visto in prima serata (diMartedì Più 7.9% - 533.000).

Su Rai3 Amore criminale con Veronica Pivetti ha radunato 786.000 teste pari al 4.1% di share (presentazione: 636.000 - 3.0%). Su Italia1 il film Attacco al potere - Olympus has fallen con Gerard Butler, Aaron Eckart e Morgan Freeman ha tenuto con il fiato sospeso 1.195.000 teste pari al 6.5%. Su Tv8 il live di X-Factor ha segnato il 3.2% con una media di 479.000 individui all'ascolto. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha divertito 300.000 teste pari all'1.6% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 25.9% con 5.605.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia su Canale5 conquista il 13.2% pari a 2.851.000, preceduto da Striscia fra poco con il 12.7% pari a 2.652.000. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è raccoglie il 2.1% pari a 442.000 teste nella prima parte e il 2.5% con 532.000 nella seconda. Per l'approfondimento in access, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti conquista il 22.4% con 4.673.000 spettatori; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post ha ottenuto il 2.6% pari a 560.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 5.5% con 1.144.000.

Su Rete4, 4 di sera con Paolo Del Debbio si assesta al 5.2% di share con 1.100.000 teste nella prima parte e al 4.5% nella seconda con 991.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber vola al 9.5% di share con 2.042.000. In seconda serata, su Rai1, bene Porta a Porta di Bruno Vespa che conquista l'8.3% pari a 603.000 spettatori, su Rai2 il secondo appuntamento con Sanremo Giovani 2024 condotto da Alessandro Cattelan - con la designazione dei terzi tre finalisti Arianna, Bosnia e Alex Wyse - raccoglie il 3.8% pari a una media di 257.000 spettatori. Su Rai3, Sopravvissute condotto da Matilde D'Errico conquista il 4.0% pari a 522.000 teste e, a seguire, il Tg3 - Linea Notte di Monica Giandotti segna il 3.4% di share pari a 234.000 teste.