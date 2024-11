Ascolti tv, Toffanin vola celebrando le star di Amici. In calo Amadeus

Marco Zonetti 28 novembre 2024 a

a

a

Prima serata televisiva, quella di mercoledì 27 novembre 2024, che ha visto un'insolita sfida tra il documentario di Rai1 Domenico Modugno - L'italiano che incantò il mondo - nel trentennale della scomparsa del cantante - e il secondo appuntamento con This is me condotto da Silvia Toffanin, che celebra le star di Amici di Maria De Filippi. Come sono andati gli ascolti? Vediamo subito. Il documentario su Modugno diretto da Maite Carpio ha totalizzato il 10.5% di share pari a una media di 1.873.000 spettatori, mentre This is me ha prevalso nettamente con il 21.1% e 2.928.000 teste.

Sul podio dei più seguiti in prima serata,Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli su Rai, con il suo 9.1% di share pari a una media di 1.492.000 telespettatori.

Su Rai2, il nuovo appuntamento con la serie Tv L'ispettore Stucky, interpretata da Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, ha siglato una media di 1.427.000 spettatori pari al 7.4%.

Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 614.000 teste pari al 4.4% di share.

Su Italia1, il film Bastille Day - Il colpo del secolo con Idris Elba ha appassionato una media di 894.000 teste pari al 4.8% di share.

Su La7, Una giornata particolare con Aldo Cazzullo, dedicata alla caduta di Costantinopoli (29 maggio 1453), ha appassionato il 6.2% della platea pari a una media di 1.084.000 spettatori battendo il record di sempre.

Su Tv8 la Champions League di calcio, con la vittoria del Liverpool per due reti a zero sul Real Madrid, ha appassionato 1.146.000 tifosi pari al 5.9% di share; mentre, sul Nove, il quarto appuntamento con La Corrida di Amadeus sigla il 5.1% di share con 945.000 spettatori e il 6.6% con 675.000 teste nel segmento Il vincitore (picco d'ascolto 1.100.000 spettatori con picco di share del 7.4%).

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 28.1% della platea con 5.825.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna l'11.9% con 2.459.000 preceduto da Striscia fra poco che sigla il 12.2% con 2,467.000. Amadeus con Chissà chi è sul Nove ottiene il 2.8% con 567.000 nella prima parte, e il 3.0% con 630.000 spettatori nella seconda (presentazione: 2.7% - 547.000). Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.7% con 1.591.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 23.4% pari a 4.736.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.8% con 1.179.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 5.3% con 1.075.000 nella prima parte e il 4.6% pari a 963.000 nella seconda; Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 il 2.9% con 605.000. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo l'8.2% pari a 1.692.000 persone all'ascolto.