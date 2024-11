Ballando con le stelle, colpo di scena: chi sarà il nuovo maestro di Pellegrini

Carmen Guadalaxara 26 novembre 2024 a

“Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di 'Ballando con le Stelle'. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”: così viene comunicato il grande ritorno in pista di uno dei coreografi più amati della tv.

Samuel Peron prende il posto di Angelo Madonia, che ha lasciato la trasmissione, ieri, per divergenze professionali. Peron, a settembre, dopo aver partecipato a 18 edizioni, aveva comunicato che avrebbe lasciato il programma. “Ballando è stata la mia università – aveva racconto –. Mi ha permesso di imparare come ci si muove davanti e dietro le telecamere. Lavorare con Milly, una grandissima professionista, è stato un onore e un’opportunità di crescita senza pari, ma è giunto il momento di dare una svolta alla mia carriera".

"I ballerini sono come gli atleti e il latte. Hanno una scadenza. Ho dedicato una vita alla danza, ma ora devo pensare al futuro. La mia massima aspirazione sarebbe quella di condurre un programma. Lo avevo già confidato a Milly l’anno scorso quando sono sceso in pista, arrivando secondo, con Simona Ventura”, aveva confessato. Oggi, però, torna in pista più motivato che mai, pronto a un’altra sfida.