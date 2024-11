Ascolti tv, "L'amica geniale" imbattibile e De Martino inarrestabile. Bene Porro

Marco Zonetti 26 novembre 2024 a

Prima serata televisiva quella di ieri, 25 novembre 2024, all'insegna della sfida degli ascolti tra Rai1 con la serie L'amica geniale 4 - Storia della bambina perduta e Canale 5 con l'ultima puntata de La Talpa (che si è scoperta essere la concorrente Lucilla Agosti). Sfida Auditel anche, nell'approfondimento, fra Lo stato delle cose di Massimo Giletti su Rai3, Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 (ospite, fra gli altri, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara) e Corrado Augias al timone de La torre di Babele Doc su La7. Vediamo i dati. La fiction tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante e interpretata da Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni conquista complessivamente il 20.1% di share pari a una media di 3.303.000 spettatori (per la precisione, una media di 3.619.000 telespettatori pari a uno share del 18.8% nel primo episodio e, in tarda serata, 3.190.000 pari al 21.7% nel secondo), portandosi nettamente a casa la serata, mentre il reality di Canale5 Diletta Leotta chiude (anticipatamente) la stagione con la vittoria di Alessandro Egger e con 1.603.000 telespettatori pari a uno share del 12.8%, in lieve crescita rispetto a sette giorni fa.

Nell'approfondimento, Augias con La torre di Babele ha conquistato 900.000 telespettatori, pari a uno share del 4.7%; Nicola Porro con Quarta Repubblica ha ottenuto il 5.5% di share con una media di 776.000 teste e Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha raccolto il 4.5% pari a 721.000 spettatori (preceduto da una presentazione al 2.5% pari a 531.000 individui all'ascolto). Quanto agli altri programmi, su Rai 2 RaiDuo con Ale e Franz ha ottenuto nella presentazione 1.115.000 telespettatori, con uno share del 5.3%, e nel programma vero e proprio una media di 1.375.000 con il 7.7% (RaiDuo Behind the Scenes: 652.000 - 5.1%). Su Italia1 il film La furia dei Titani (2012) con Sam Worthington e Ralph Fiennes ha siglato un netto di 806.000 telespettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 il GialappaShow con la Gialappa's Band ha divertito una media di 876.000 telespettatori con uno share del 5.0% e sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 446.000 telespettatori, share 2.5%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 5.856.000 spettatori (27.1%). Su Canale5 Striscia la notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia raccoglie 3.170.000 spettatori pari al 14.7% (Striscia fra poco: 2.873.000 - 13.7%). Su Rai3, Un Posto al sole ha appassionato 1.485.000 irriducibili pari al 6.8% di share. Su Tv8, 100% Italia con Nicola Savino sigla l'1.9% pari a 415.000 affezionati. Sul Nove Chissà chi è con Amadeus si ferma a 450.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima parte e 576.000 con il 2.7% nella seconda. Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.829.000 spettatori (23.0%). Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 560.000 spettatori con il 2.6%, mentre Su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.211.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 995.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e il 4.1% con 904.000 spettatori nella seconda. Su La7, Lilli Gruber con Otto e mezzo svetta all'8.5% pari a 1.836.000 teste.