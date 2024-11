Belve, Golino si confessa da Fagnani: "Scamarcio? Pensavo fosse..."

25 novembre 2024 a

a

a

Sale la febbre da "Belve", il programma di interviste rock di Rai 2, e già circolano in rete alcune anticipazioni della puntata che andrà in onda domani. Tra i tre protagonisti della serata ci sarà anche Valeria Golino. A una settimana di distanza dall'ex compagno Riccardo Scamarcio, che sullo scomodo sgabello della trasmissione non ha nascosto di volerle ancora bene, la regista è stata punzecchiata da Francesca Fagnani proprio sullo scottante tema dell'amore. Tra aneddoti e confessioni, la chiacchierata guidata dalla conduttrice ha regalato ai telespettatori una fotografia intima e sincera.

Alle tante domande di Francesca Fagnani, Golino non si è sottratta. Solamente un interrogativo è rimasto senza risposta. "Escluso il suo attuale compagno, chi è stato l’amore più importante della sua vita?", ha chiesto la giornalista. "Ho paura che mentirei, quindi non le rispondo", ha ribattuto la regista. "Perché le scoccia dire un nome?", ha insistito Fagnani. "Esatto. Per una specie di affinità e simpatia con lei le sto dicendo un sacco di cose vere in questa intervista, non voglio dirle una bugia adesso e quindi preferisco non rispondere", ha spiegato Golino.

La "belvissima" ha replicato: "Facciamo che ci siamo capite così...". Sulla dolorosa fine della relazione con Riccardo Scamarcio, l’attrice e regista non ha usato giri di parole: "Pensavo fosse l’uomo della mia vita". La conduttrice le ha allora ricordato le parole dell'attore - "con Golino non finisce mai il vero amore" - ha commentato: "É un attore molto bravo", ma poi ha aggiunto: "è una cosa bella da dire, lo ringrazio".