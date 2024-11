Ascolti tv, tutti a Sinnerlandia. De Filippi e Toffanin regine del pomeriggio

Marco Zonetti 18 novembre 2024 a

Ascolti Tv, quelli di ieri, domenica 17 novembre 2024, all'insegna dei grandi eventi sportivi. Su Rai, in prime time, la partita di Uefa Nations League con la vittoria della Francia sull'Italia per 3 a 1, e in fascia preserale su Rai2 la finale delle Nitto ATP Finals 2024 con la vittoria in due set di Jannik Sinner sul tennista statunitense Taylor Fritz. Ma andiamo con ordine, partendo dalla prima serata. Il non entusiasmante risultato degli Azzurri ha conquistato il 35.8% di share pari a una media di 7.722.000 spettatori, aggiudicandosi almeno il primato Auditel. Su Canale5, la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, in concomitanza con la partita della Nazionale ha segnato invece il 14.1% pari a una media di 2.557.000 individui all'ascolto, stabile rispetto a sette giorni fa. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretato da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 3.4% di share con una media di 746.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler ha divertito il 3.1% della platea pari a 663.000. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci sigla una media di 1.243.000 individui all'ascolto pari al 6.1% di share, preceduto da Report Lab (3.9% - 824.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 4.9% pari a 1.092.000 teste. Report Plus segna 981.000 teste pari al 7.2%.

Su Rete4, È sempre Cartabianca di domenica con Bianca Berlinguer ha raccolto il 3.5% di share con un'audience di 512.000 teste. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.4% di share pari a 1.343.000 individui all'ascolto (4.8% con 1.074.000 nella presentazione). Su La7, il film Le regole della casa del sidro con Charlize Theron e Michael Caine ha conquistato l'1.5% pari a 276.000 spettatori. Su Tv8 il il film Parigi può attendere con Diane Lane ha attirato l'1.1% della platea pari a 215.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio - ospiti, fra gli altri, Andrea Bocelli, Gabriele Salvatores, Pierfrancesco Favino e Lucia Annibali - conquista l'8.2% di share pari a una media di 1.770.000 affezionati, seguito dal segmento Il tavolo l'8.9% pari a 1.011.000 teste. In access prime time, su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.3% della platea pari a 2.711.000 teste. Mentre, per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.6% con 964.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.8% con 833.000 nella seconda, programma più visto di Rete4. E, su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini - ospite Marco Travaglio - ha radunato il 2.8% della platea pari a una media di 611.000 spettatori.

In fascia preserale su Rai1, Marco Liorni al timone de L'eredità conquista il 15.1% pari a 2.768.000 teste. Gerry Scotti con Samira Lui alle redini de La ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato il 15.9% con 2.938.000 affezionati. Sul Nove, la presentazione di Che tempo che fa ha totalizzato il 4.8% con 984.000 spettatori, preceduta da Che tempo che farà e i suoi 378.000 pari all'1.9%. La vittoria in due set di Sinner su Fritz, in finale alle Nitto ATP Finals, ha invece conquistato su Rai2 il 20.8% di share pari a una media di 3.513.000 spettatori. Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 13.5% con 1.985.000 persone nella presentazione, il 16.3% con 2.183.000 nella prima parte, il 16.0% con 1.840.000 nella seconda e il 13.5% con 1.549.000 nei Saluti di Mara. A seguire, sempre su Rai1, Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera ha invece totalizzato il 13.1% con 1.829.000 individui all'ascolto. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 22.7% di share con 3.063.000 spettatori, leader incontrastato di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha siglato il 19.3% con 2.183.000 e, nei Giri di Valzer, il 17.2% con 2.221.000 affezionati (I saluti di Verissimo: 13.7% - 2.122.000).