Domenica In, torna "Un medico in famiglia"? La risposta di "Cettina" fa sperare i fan...

17 novembre 2024 a

Il ritorno delle fiction che per anni hanno tenuto gli italiani incollati alla tv sembra ormai di moda. Nelle ultime settimane, per esempio, a creare scalpore è stata la conferma dell'inizio delle riprese di una nuova stagione de "I Cesaroni". Ma tra le serie che più hanno conquistato il cuore dei telespettatori c'è sicuramente "Un medico in famiglia", che ha narrato con semplicità e simpatia le vicende dei Martini. Qualche giorno fa è stato Lino Banfi, che per lungo tempo ha dato voce e corpo a nonno Libero, a riaccendere la speranza dei fan facendosi riprendere negli studi di Cinecittà davanti alla storica casa in cui abitavano i protagonisti della fiction e ammettendo di avere una certa nostalgia del personaggio e di tutto il team. Oggi, ospite a Domenica In, sulla questione è stata interrogata Lunetta Savino, interprete della mitica colf "Cettina".

"C'è una sorpresina per te, che sei Cettina per tutti", ha detto Mara Venier prima di lanciare un video in cui, oltre ad alcune scene della serie tv, è spuntato un filmato di Lino Banfi. "Io devo salutare Lunetta. Ti devo chiamare Lunetta? Sei grande e bella. È più forte di me...Ti devo chiamare...Cettina", ha scandito l'attore. Venier ha ripreso la parola e ha incalzato la sua ospite: "Lui vorrebbe fare ancora". "Lo so, mi è arrivata questa voce. Lo capisco: è una serie a cui noi tutti siamo legati. Ci siamo divertiti come i pazzi. Alcune gag le inventavamo lì per lì", ha risposto l'attrice. Sul ritorno, ha aggiunto: "Mai dire mai".