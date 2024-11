Amici, ritorno bomba in giuria. La mossa di Maria De Filippi che smonta le voci

Alice Antico 10 novembre 2024 a

Domenica 10 novembre 2024 è andato in onda il settimo appuntamento del talent “Amici” di Maria De Filippi. Tra le novità della puntata di oggi, ci sono stati tre grandi ritorni: Giordana Angi, seconda classificata nella stagione 2019, che ha presentato il suo nuovo singolo "Piano Piano”; poi Cristiano Malgioglio che, oltre ad essersi esibito con il suo brano "Rosa Tormento”, ha avuto l’onore di ricoprire il ruolo di giudice della consueta gara di canto, affiancato da Ermal Meta. Poi, dulcis in fundo, in giuria oggi anche Veronica Peparini per la categoria del ballo.

La coreografa, ed attuale compagna del ballerino Andreas Müller, ha fatto il suo ritorno nel talent dopo due anni di assenza. Si é molto vociferato, nelle scorse edizioni, riguardo i motivi per cui la Peparini non fosse più insegnante di ballo nella scuola di Maria: alcuni utenti erano addirittura arrivati a parlare di litigi tra Veronica e la De Filippi, di incomprensioni tra le parti e di rottura. Tuttavia, se dopo due anni Maria ha deciso di invitare la ballerina e coreografa come giudice del ballo, evidentemente non è stato così.

Per quanto riguarda gli alunni, puntata difficile quella di oggi è stata per Sienna, che ha perso la sfida, e per il cantante Ilan, che invece ne è uscito vincitore. La classifica generale degli allievi, inoltre, ha visto ultimi Luk3, per il canto, e Alessia Pecchia per il ballo. I due allievi andranno a sfidarsi nel prossimo appuntamento.