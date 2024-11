Ascolti tv, De Filippi senza rivali. L'effetto Sinner su Fazio e Ranucci: tutti i dati

Marco Zonetti 11 novembre 2024 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 10 novembre 2024 vedono su Rai, in prima serata, il film Tv Mia moglie, mia figlia, due bebè - della collana Purché finisca bene - interpretato da Neri Marcorè e Serena Autieri conquistare il 13.4% di share pari a una media di 2.342.000 spettatori. Su Canale 5 la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, ha segnato invece il 14.4% pari a una media di 2.537.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il tennis delle Nitto ATP Finals 2024 con la vittoria di Jannik Sinner sull'australiano Alex de Minaur tenere con il fiato sospeso 1.556.000 tifosi pari al 7.9% di share. Il seguito match ha tolto una fetta di pubblico ai programmi di approfondimento che hanno visto calare gli ascolti (in sovrapposizione con la partita) rispetto a sette giorni fa, malgrado Che tempo che fa sia comunque rimasto sul podio dei programmi più visti in prima serata. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci sigla una media di 1.362.000 individui all'ascolto pari al 7.6% di share, preceduto da Report Lab (5.1% - 1.009.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.0% pari a 1.198.000 teste. Report Plus segna 914.000 teste pari al 7.0%.

Amici, ritorno bomba in giuria. La mossa di Maria De Filippi che smonta le voci

Su Rete4, È sempre Cartabianca di domenica con Bianca Berlinguer ha raccolto il 3.3% di share con un'audience di 454.000 teste. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.5% di share pari a 1.170.000 individui all'ascolto (5.9% con 1.173.000 nella presentazione; 12.6% - 471.000 nel segmento Cosa vi siete persi). Su La7, il film Il Socio con Tom Cruise e Gene Hackman ha conquistato l'1.6% pari a 231.000 spettatori. Su Tv8 il il film Men in Black: International con Chris Hemsworth e Tessa Thompson ha divertito l'1.8% della platea pari a 303.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio - fra gli ospiti Gino Cecchettin, Francesca Fagnani e Laura Pausini - conquista l'8.7% di share pari a una media di 1.694.000 affezionati, seguito dal segmento Il tavolo all'8.6% pari a 1.034.000 teste. In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 23.9% con 4.751.000 affezionati, mentre su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 13.2% della platea pari a 2.627.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.7% con 918.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.5% con 709.000 nella seconda.

"Tornano i Cesaroni", Amendola fa esplodere i social

Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini - ospite Massimo D'Alema - ha radunato il 3.0% della platea pari a una media di 601.000 spettatori. In fascia preserale su Rai1, Marco Liorni al timone de L'eredità conquista il 19.5% pari a 3.039.000 teste nella Sfida dei sette e con il 21.7% pari a 3.830.000 nel programma vero e proprio. Gerry Scotti con Samira Lui alle redini de La ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato il 18.3% con 2.747.000 affezionati nello spazio intitolato Gira la ruota della fortuna e il 19.9% con 3.426.000 nel segmento principale. Sul Nove, la presentazione di Che tempo che fa ha totalizzato il 5.6% con 1.081.000 spettatori, preceduta da Che tempo che farà e i suoi 605.000 pari al 3.3%. Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 15.8% con 1.985.000 persone nella presentazione, il 19.0% con 2.276.000 nella prima parte, il 19.0% con 2.024.000 nella seconda e il 15.7% con 1.698.000 nei Saluti di Mara. A seguire, sempre su Rai1, Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera ha invece totalizzato il 13.9% con 1.832.000 individui all'ascolto. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 25.2% di share con 2.987.000 spettatori, leader incontrastata di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha conquistato il 19.8% con 2.065.000 e, nei Giri di Valzer, il 19.6% con 2.428.000 affezionati (I saluti di Verissimo: 18.0% - 2.578.000)