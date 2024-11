Ballando con le stelle, lite mai vista tra Lucarelli e Bruganelli: “Io non ho un marito ricco…”

10 novembre 2024 a

Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 9 novembre su Rai1, un nuovo confronto ha acceso i riflettori sulle dinamiche dello show condotto da Milly Carlucci. La tensione tra Sonia Bruganelli e la giurata Selvaggia Lucarelli ha raggiunto livelli inediti, culminando in uno scambio di battute pungenti che ha diviso il pubblico e creato scalpore sui social. Sonia Bruganelli, concorrente di questa edizione del programma, si è esibita insieme al suo maestro Carlo Aloia in un tango passionale, nonostante le difficoltà fisiche sopraggiunte nelle ultime settimane. L’imprenditrice ha riportato ben tre fratture alle costole da quando ha iniziato il percorso nel talent di Rai 1, l'ultima delle quali proprio durante le prove dei giorni scorsi. La determinazione dimostrata dalla Bruganelli, malgrado i dolori e gli infortuni, ha colpito la giuria che, ad eccezione della Lucarelli, ha espresso apprezzamento. Al termine dell'esibizione, i giudici hanno voluto riconoscere l’impegno della concorrente. Alberto Matano ha commentato: "Trovo ammirevole il fatto che voi siate qui stasera. Tu non molli, nonostante le fratture". Anche Ivan Zazzaroni ha lodato la performance, definendola "la cosa migliore che abbiamo visto". Carolyn Smith, capitana della giuria, ha aggiunto: "La migliore coreografia che avete fatto fino ad adesso, complimenti".

Selvaggia Lucarelli, invece, non ha risparmiato critiche alla Bruganelli, prendendo una posizione diversa dai suoi colleghi. Rivolgendosi alla concorrente, la giornalista ha dichiarato ironicamente: "Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando… Chi sarà mai?". Il commento ha provocato la reazione immediata della Bruganelli, che, visibilmente irritata, ha risposto: "Puoi sempre raccontare di me sul tuo profilo a pagamento", un riferimento alla newsletter della Lucarelli. La replica di Lucarelli non si è fatta attendere, e con tono deciso l’ha fulminata: "Farsi pagare per il proprio lavoro non è un difetto, io non ho avuto mariti ricchi e mi sono dovuta guadagnare il mio denaro da sola". Una frase che molti hanno interpretato come una stoccata diretta al passato coniugale della Bruganelli, ex moglie del noto conduttore Paolo Bonolis.

Dopo questo scambio di frecciate, Selvaggia ha riportato l'attenzione sull'esibizione, esprimendo la sua valutazione tecnica: "Senza lode e senza infamia, hai comunque ballato, ci hai provato nonostante gli acciacchi. Hai fatto qualcosa in più rispetto alle altre esibizioni. Ma per me rimani tra i più scarsi concorrenti quest'anno, un livello di ballo molto basso". Il giudizio si è chiuso con un voto piuttosto severo: 5. Un’altra puntata frizzante a Ballando.