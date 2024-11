Sanremo, la rivelazione bomba sul Festival: "Farà promozione in Europa"

Francesco Fredella 07 novembre 2024 a

A Sanremo potrebbe arrivare Lady Gaga. La spifferata, stavolta, arriva da uno dei massimi esperti di musica: Luca Dondoni, che da anni segue il Festival di Sanremo. E' proprio lui, da Caterina Balivo, a lanciare l'indiscrezione. Ma andiamo per gradi. Il prossimo lunedì 2 dicembre il conduttore svelerà il cast completo del prossimo Sanremo e solo dopo quella data scopriremo chi saranno i super ospiti.

Il giornalista, a un certo punto, svela: “Ho una cosa croccante da dire. Se vuoi la dico adesso. Rispetto al racconto di questo nuovo Sanremo c’è una cosa che manca. Si parla di un Carlo Conti che vuole fare le cose distanti sia da Baglioni che da Amadeus, che hanno portato quasi tutte guest star italiane. Ma quindi Carlo non porterà dei super ospiti internazionali? Secondo me sì e vi faccio capire una cosa, un bel nome. Nel febbraio del 2025 sarebbe in uscita l’album LG7 e sta per Lady Gaga e Lady Gaga la promozione la farà anche in Europa. Carlo Conti la porterà al Teatro Ariston? Ecco con questa cosa vi saluto. Sì, so bene che il suo nome è uscito anche in passato più volte. Ma in questo caso posso dirvi che Carlo vuole star straniere e io vi anticipo che Lady Gaga sarà in promozione proprio in quel periodo in Europa e quindi uno + uno”.