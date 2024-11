Ascolti tv, Maria De Filippi la spunta su Milly Carlucci nella sfida del sabato sera. Tutti i dati

Marco Zonetti 10 novembre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 9 novembre 2024, vedono su Rai1, in prima serata, il settimo appuntamento con la nuova stagione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, affiancata dai giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, totalizzare una media di 3.359.000 spettatori pari al 24.4% di share, in calo rispetto a sette giorni fa.

Su Canale 5 Tú sí que vales di Maria De Filippi, a sua volta giurata affiancata da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con la conduzione di Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara e gli ospiti speciali Christian De Sica, Ilary Blasi, Peppe Vessicchio e Andrea Pennino, segna il 25.1% pari a 3.538.000 spettatori, in crescita rispetto alla settimana scorsa e vincendo la serata.

Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha raccolto 546.000 appassionati pari al 3.0% di share, e - a seguire 9-1-1 Lone Star il 3.1% pari a 525.000. Su Rai3, il film The Bleeder - La storia del vero Rocky Balboa con Liev Schreiber, Sylvester Stallone e Naomi Watts ha siglato l'1.1% pari a 180.000 teste.

Su Rete4 il film ... più forte, ragazzi! con l'inossidabile coppia Bud Spencer e Terence Hill ha divertito una media di 534.000 spettatori con una percentuale del 3.2%.

Su Italia1, il film di animazione L'era glaciale - In rotta di collisione ha appassionato una media di 806.000 individui all'ascolto equivalente al 4.6% di share.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini conquista il 5.3% di share con una media di 925.000 spettatori, terzo programma più visto in prime time. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti conquista l'1.7% pari a 257.000 affezionati, e a seguire Bruno Barbieri con i suoi 4 Hotel conquista 199.000 appassionati con l'1.2% di share.

Accordi & Disaccordi sul Nove, condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ha segnato 392.000 teste pari al 2.4% di share.

In access prime time, su Rai1, Ballando... Tutti in pista con Milly Carlucci conquista il 20.8% di share con 3.806.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia si porta a casa il 17.0% pari a 3.008.000 affezionati nel segmento Striscia fra poco e il 17.4% con 3.178.000 nel programma vero e proprio. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è sigla il 2.4% con 435.000 teste nella prima parte, e il 3.2% con 582.000 nella seconda.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno raccoglie il 2.7% con 496.000 teste, su Rai3, La confessione con Peter Gomez totalizza il 3.7% pari a 664.000 spettatori e il 2.8% con 512.000 nella Confessione finale. Su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend totalizzano il 4.7% con 832.000 teste nella prima parte e il 4.3% con 786.000 nella seconda. Svetta come sempre in seconda serata su Rai1, Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo, conquistando il 19.3% di share pari a 720.000 spettatori.