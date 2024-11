Ascolti tv, Gerry Scotti non si ferma. Come va l'esordio de La Corrida di Amadeus

Marco Zonetti 07 novembre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 6 novembre 2024 vedono, in prima serata su Rai1, lo show in replica con Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo, totalizzare il 9.8% di share, pari a una media di 1.530.000 spettatori.

Su Canale5 Io Canto Generation con Gerry Scotti totalizza invece una media di 2.084.000 teste pari al 14.7% di share.

Su Rai2, il secondo appuntamento con la nuova serie Tv L'ispettore Stucky, interpretata da Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, sigla una media di 1.369.000 spettatori pari al 7.1%, quarto programma più visto in prima serata.

Per l'approfondimento, Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli su Rai3 vola all'11.3% di share pari a una media di 1.803.000 telespettatori, secondo programma più visto in prima serata.

Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 765.000 teste pari al 5.5% di share.

Su Italia1, il film Quo Vado con Checco Zalone ha appassionato una media di 1.549.000 teste pari all'8.6% di share.

Su La7, Una giornata particolare con Aldo Cazzullo, con una puntata dedicata allo Sbarco in Normandia, conquista il 5.4% di share pari a una media di 890.000 spettatori.

Su Tv8 la Uefa Champions League con la partita Paris Saint-Germain - Atletico Madrid, vinta dalla seconda squadra per 2 a 1, ha intrattenuto il 3.5% della platea pari a 682.000 appassionati di calcio. Sul Nove, La Corrida con Amadeus debutta al 6% di share con un milione di spettatori (982.000), raggiungendo un picco d’ascolto di 1.125.000 spettatori e un picco di share pari all’ 8,3%.

La seconda parte “LA CORRIDA – IL VINCITORE” sale in share al 6,6%, segnando 667.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 26.4% della platea con 5.544.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 13.5% con 2.841.000. Amadeus con Chissà chi è sul Nove resta fermo al 2.5% con 514.000 teste nella prima parte, e a 2.8% con 593.000 nella seconda.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 23.3% pari a 4.757.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.5% con 1.314.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 5.4% con 1.096.000 nella prima parte e il 4.8% pari a 1.015.000 nella seconda; Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 il 3.0% con 645.000, e su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo l'8.6% pari a 1.795.000 individui all'ascolto.