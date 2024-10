Ascolti tv, le fiction Rai funzionano sempre. Porro batte Giletti, De Martino veleggia alto

Marco Zonetti 29 ottobre 2024 a

Ieri, lunedì 28 ottobre 2024 gli ascolti tv e i dati Auditel vedono in prima serata su Rai1 il debutto della fiction Ninfa dormiente, seconda stagione de I casi di Serena Battaglia con Elena Sofia Ricci, conquistare il 22.4% pari a una media di 3.776.000 spettatori. Su Canale5, la diciottesima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi - sigla invece una media di 2.219.000 teste pari al 18.1%, più o meno stabile rispetto a sette giorni fa.

Su Rai2, Boss in incognito con Max Giusti ha totalizzato il 6.1% di share pari a una media di 914.000 teste (presentazione: 3.5% - 725.000). Su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose segna il 3.0% di share pari a 480.000 spettatori, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rete4, il talk-show Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ottiene invece il 5.0% di share pari a 696.000 telespettatori. Su Italia1, il film d'azione Paradise City con Bruce Willis e John Travolta ha conquistato il 5.4% pari a una media di 899.000 spettatori. Su La7 La torre di Babele di Corrado Augias ha calamitato una media di 886.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Tv8 il GialappaShow con la Gialappa's Band ha divertito 889.000 individui all'ascolto pari al 5.5%, mentre sul Nove Only Fun - Comico Show con Elettra Lamborghini e i PanPers ha richiamato 332.000 teste pari al 2.3% di share

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi sigla il 26.7% con 5.714.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia, condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia, raduna il 13.6% degli utenti sintonizzati sul piccolo schermo pari a 2.913.000 teste. Un posto al sole, su Rai3, conquista il 7.5% con 1.613.000 appassionati; su Tv8 100% Italia con Nicola Savino attira il 2.2% della platea con 462.000. Sul Nove, Amadeus con il suo Chissà chi è segna il 3.6% con 743.000 affezionati. Per l'approfondimento in access: Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti su Rai1 segna il 22.6% pari a 4.694.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 conquista il 6.1% con 1.273.000. Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 si assesta al 2.8% con 595.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 raccoglie il 4.5% e 948.000 teste nella prima parte e il 4.6% e 1.002.000 nella seconda; Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 vola all'8.5% con 1.824.000 individui all'ascolto.

Da segnalare, al pomeriggio, la maratona di Enrico Mentana sulle elezioni regionali in Liguria, che ha conquistato il 5.8% con una media di 641.000 spettatori dalle 14.30 alle 19.53. E, al mattino, il buon risultato di Agorà con Roberto Inciocchi su Rai3, che ha ottenuto il 5.9% con 300.000 spettatori nella presentazione e il 6.2% nel programma vero e proprio con 285.000. In tarda mattinata, sempre su Rai3, Giovanni Minoli con Mixer - La storia siamo noi conquista il 5.2% pari a 268.000 appassionati. In seconda serata, spicca Eleonora Daniele con Storie di Sera, che su Rai1 conquista il 12.1% con 1.302.000 nella prima parte e il 9.0% con 585.000 a tarda sera nella seconda.