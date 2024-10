Ascolti tv, chi ha vinto la serata: tutti i dati. Boom De Filippi

Marco Zonetti 28 ottobre 2024 a

a

a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 27 ottobre 2024 vedono su Rai1, in prima serata, la fiction Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini e Fortunato Cerlino chiudere la stagione all'11.5% di share pari a una media di 2.107.000 spettatori, in ulteriore calo rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, ha segnato invece il 12.8% pari a una media di 2.382.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretato da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 2.9% di share con una media di 606.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler si è aggiudicato il 3.2% pari a 620.000. Su Rai3, la nuova stagione di Report con Sigfrido Ranucci parte da una media record di 2.643.000 individui all'ascolto pari al 13.8% di share, preceduto da Report Lab (8.1% - 1.621.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 10.4% pari a 2.189.000 teste, seguito in ultima analisi da Report Plus con 1.259.000 teste pari al 9.1%.

Su Rete4, la seconda puntata di È sempre Cartabianca di Domenica con Bianca Berlinguer ha raccolto solo il 3.2% di share con un'audience di 451.000 teste. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.0% di share pari a 1.221.000 individui all'ascolto (4.5% con 948.000 nella presentazione). Su La7, la replica di In viaggio con Barbero con il professor Alessandro Barbero ha conquistato l'1.3% pari a 224.000 spettatori. Su Tv8 il GP Messico di Formula1 ha divertito 1.310.000 appassionati con il 9.9%. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio - fra gli ospiti Johnny Depp - cala all'8.2% pari a 1.683.000 affezionati, seguito dal segmento Il tavolo al 6.6% pari a 777.000. In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 23.1% con 4.816.000 affezionati, mentre su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.6% della platea pari a 2.622.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.4% con 891.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.6% con 752.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini - ospite Corrado Formigli - ha radunato il 2.7% della platea pari a una media di 570.000 spettatori.

In fascia preserale su Rai1, l'appuntamento con Pino Insegno e Reazione a catena - affiancato in via straordinaria da Marco Liorni per il Torneo dei Campioni su Rai1 ha ottenuto il 16.7% con 2.619.000 teste nel segmento L'Intesa vincente e il 19.0% con 3.335.000 nel programma vero e proprio, mentre Gerry Scotti con Samira Lui al timone de La ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato il 16.3% con 2.470.000 affezionati nello spazio intitolato Gira la ruota della fortuna e il 207.5% con 3.003.000 nel segmento principale. Sul Nove, la presentazione di Che tempo che fa ha totalizzato il 5.2% con 992.000 spettatori, preceduto da Che tempo che farà e i suoi 461.000 pari al 2.6%. Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 14.9% con 1.980.000 persone nella presentazione, il 16.7% con 2.066.000 nella prima parte, il 17.4% con 1.885.000 nella seconda e il 14.1% con 1.457.000 nei Saluti di Mara. A seguire, sempre su Rai1, Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera ha invece totalizzato il 14.4% con 1.864.000 individui all'ascolto. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 24.9% di share con 3.010.000 spettatori, leader incontrastato di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha conquistato il 20.9% con 2.158.000 e, nei Giri di Valzer, il 20.1% con 2.413.000 affezionati.