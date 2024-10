Amadeus ad Amici, "devo ringraziarti pubblicamente": quella frase di De Filippi...

Alice Antico 27 ottobre 2024 a

Nella puntata di oggi, domenica 27 ottobre, il giudice esterno della gara canto di Amici è stato Amadeus. L’ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è stato accolto con grande calore in studio dal pubblico. Poi il forte abbraccio con Maria De Filippi. “Buongiorno a tutti, piacere di conoscervi”, ha detto ai ragazzi. “Essere qua è bellissimo”, ha aggiunto subito dopo. “Grazie a te, ho approfittato dell’uscita del tuo libro per invitarti. Mi fa molto piacere che tu sia qua”, ha subito replicato Maria. “C’è tutto”, ha detto Amadeus parlando del suo nuovo libro, “5 anni di Sanremo, tante cose che il pubblico non conosce: momenti di allegria e di tensione”.

“Il palcoscenico mi ha cambiato la vita e auguro a quei ragazzi che accada lo stesso”, ha continuato. A quel punto la presentatrice ha dato vita a uno dei momenti inediti della storia di “Amici”: “Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent”, ha detto Maria rivolgendosi in modo diretto ad Amadeus". "Questo talent dà l’occasione ai ragazzi di stare al centro della scena, di imparare e di fare liberamente quello che sentite. Questo talent è fortissimo, siete nel luogo ideale per poter crescere. Quindi io tante volte ho attinto con grande piacere”, ha replicato lui. “Grazie ancora…”, ha continuato Maria, prima di cambiare discorso.

“Abbiamo visto gli aspetti musicali della tua carriera ma potremmo parlare degli albori con l’intrattenimento. Quanti anni avevi quando hai iniziato?”, ha chiesto la conduttrice. “17 anni con la radio, la musica e i quiz” ha replicato Amadeus. E poi ancora: “Devo molto a Lorella perché quando facevo il dj mi facevano fare solo programmi musicali e un giorno degli anni 90 mi chiama Lorella per fare ‘Buona Domenica’, quindi ho un grande affetto”. Come è noto, infatti, c’è un grande legame d’affetto tra Lorella Cuccarini ed Amadeus, al punto che il direttore artistico la scelse lo scorso Sanremo 2024 come sua co-conduttrice di una delle serate. Infine, Maria è andata avanti con le esibizioni dei ragazzi: Amadeus ha messo le mani avanti, in termini tecnici, dicendo con grande onestà: "Io non sono un maestro di canto ma un appassionato di musica. La ascolto sempre, giorno e notte. E faccio radio".