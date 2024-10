Mara Venier a Domenica In: "Non vi spaventate, sono...". Che cosa è successo

27 ottobre 2024 a

Che Mara Venier sia un'eroina della tv, è un fatto chiaro ormai da anni. Oggi, però, ne ha dato prova ancora una volta. "Non vi spaventate, sono anestetizzata", ha detto la conduttrice di Domenica In in apertura di puntata, per passare poi a spiegare che ieri è stata operata "all'occhio destro". Un'informazione, questa, che ha lasciato i telespettatori un po' increduli. La padrona di casa, forte dell'affetto dei suoi sostenitori, è andata infatti in onda a poche ore dall'intervento e, seppur un po' provata, ha guidato gli ospiti e fatto divertire i presenti. Forti gli applausi in studio.

Venier aveva raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera i suoi problemi agli occhi: "Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all’occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo". Ma cos'era successo? "Un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro che nel giro di 5 giorni si è espansa sempre di più. Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria".