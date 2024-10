Ascolti tv, Temptation Island senza rivali. Sfida dei talk show: chi sale sul podio

Marco Zonetti 23 ottobre 2024 a

Gli ascolti televisivi e i dati Auditel di martedì 22 ottobre 2024 vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della miniserie Mike, omaggio al centenario della nascita di Mike Bongiorno e interpretata da Claudio Gioè e Valentina Romani, conquistare il 15.6% di share pari a una media di 2.840.000 spettatori. Su Canale5, Temptation Island ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia conquista invece il 20.7% pari a 3.008.000 affezionati, vincendo nuovamente la serata. Su Rai2, la nuova stagione di Boss in incognito con Max Giusti ha divertito 1.009.000 teste pari al 6.2% (presentazione 3.1% - 670.000 spettatori). Su Rai3 Le Ragazze, condotto da Francesca Fialdini, ha ottenuto una media di 592.000 teste pari al 3.1% di share (presentazione 2.8% - 598.000). Su Rete4, il talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 4.3% pari a 628.000 spettatori.

Su La7, l'appuntamento con Giovanni Floris e il suo diMartedì ha attirato una media di 1.420.000 spettatori pari all'8.3% di share, terzo programma più visto in prima serata (diMartedì Più 7.2% - 487.000). Su Italia1 il film d'azione Shooter (2007) con Mark Whalberg, Kate Mara e Rhona Mitra ha tenuto con il fiato sospeso 912.000 teste pari al 6.1%. Su Tv8 l'Home Visit di X-Factor ha segnato il 2.4% con una media di 292.000 individui all'ascolto. Sul Nove Best Weekend con Francesco Panella ha appassionato 170.000 teste pari all'1.3% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 26.1% con 5.578.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia su Canale5 conquista il 13.6% pari a 2.889.000. Sul Nove, malgrado l'allungamento del programma fino alle 22.00 circa, Amadeus con Chissà chi è raccoglie un magro 2.6% pari a 554.000 teste.

Per l'approfondimento in access, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti conquista il 22.6% con 4.552.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 5.6% con 1.140.000. Su Rete4, 4 di sera con Paolo Del Debbio si assesta al 4.8% di share con 970.000 teste nella prima parte e al 3.9% nella seconda con 846.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber svetta all'8.8% di share con 1.850.000. Su Rai2, Manuela Moreno con Tg2 Post raccoglie il 2.1% pari a 444.000. Boom al pomeriggio su Rai2 per Pierluigi Diaco con il suo BellaMà: uno share del 9.0% pari a una media di 743.000 individui all'ascolto, con picco dell'11.3%, record storico per il pomeriggio della seconda rete Rai e superando in sovrapposizione anche Rai1.