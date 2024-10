Ascolti tv, Mike Bongiorno batte il Grande Fratello. Come debutta Barbareschi

Marco Zonetti 22 ottobre 2024 a

a

a

Lunedì 21 ottobre 2024 gli ascolti e i dati Auditel vedono - in prima serata su Rai1 - la prima puntata della miniserie Mike, dedicata a Mike Bongiorno e interpretata da Claudio Gioè e Valentina Romani, conquistare il 19.5% pari a 3.400.000 spettatori. Su Canale5, la diciottesima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi - sigla invece una media di 2.268.000 teste pari al 18.2%. Su Rai2, il debutto del nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale si è fermato all'1.8% di share pari a una media di 321.000 teste.

Su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose segna il 4.4% di share pari a 719.000 spettatori. Su Rete4, il talk-show Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro - con ospite, fra gli altri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - ottiene invece il 5.7% di share pari a 810.000 telespettatori. Su Italia1, il film d'azione Black Site - La tana del lupo ha conquistato il 5.5% pari a una media di 913.000 spettatori. Su La7 La torre di Babele di Corrado Augias ha calamitato una media di 1.042.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Tv8 il GialappaShow con a Gialappa's Band ha divertito 550.000 individui all'ascolto pari al 4.8%, mentre sul Nove Only Fun - Comico Show con Elettra Lamborghini e i PanPers ha richiamato 430.000 teste pari al 2.6% di share.

Le Iene cresce e Fazio cala. De Filippi regina indiscussa del pomeriggio

I programmi in access prime time

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi sigla il 26.4% con 5.595.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia, condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia, raduna il 14.3% degli utenti sintonizzati sul piccolo schermo pari a 3.025.000 teste. sul Nove, Amadeus con il suo Chissà chi è - allungato fino alle 22.00 - ristagna al 2.5% con 528.000 affezionati. Per l'approfondimento in access: Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti su Rai1 segna il 22.5% pari a 4.586.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 conquista il 5.5% con 1.133.000; Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 si assesta al 2.4% con 509.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 raccoglie il 5.1% e 1.052.000 teste nella prima parte e il 4.6% e 982.000 nella seconda; Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 vola all'8.7% con 1.843.000 individui all'ascolto. Al mattino, su Rai2, il debutto di Binario 2 (che ha sostituito Viva Rai2! con Fiorello), ha ottenuto il 2.3% con 100.000 spettatori, mentre in fascia pomeridiana - sempre sulla seconda rete - Andrea Delogu con La porta magica ha esordito al 3.1% con 250.000 teste.