Alda D'Eusanio trita la foto di Alfonso Signorini. Balivo si dissocia: "Non così!"

Francesco Fredella 09 ottobre 2024 a

a

a

Alda D'Eusanio contro Alfonso Signorini. E lo scontro, a distanza, continua. La storica conduttrice della Rai, che in passato ha partecipato al Grande Fratello, è stata ospite di Caterina Balivo nell’ultima puntata de "La Volta Buona". Durante il gioco del Tritavolte, la D’Eusanio ha deciso di tritare la foto di Alfonso Signorini, salvando quella di Antonio Ricci.

"Quelle sue estrosità...": Berlinguer pizzica Corona. Il siparietto

“Chi scelgo? Io scelgo assolutamente di tenere il mio Ricci. Dove devo tritare l’altro? Belli capelli lo tritiamo subito a testa in giù. Chi l’ha detto che non posso tritarlo a testa in giù? Un po’ di sangue agli occhi gli fa bene“, ha tuonato Alda. Esagerando, forse, nella sua reazione. Caterina, senza parole, ha detto: “Alfonso lo conosco. A testa in giù no! Non si fa così“.