Amadeus va ai tempi supplementari, la mossa disperata per "Chissa chi è"

"Chissà chi è" il game con Amadeus, in onda sul Nove nella fascia access prime time - eccezionalmente perché si tratta di una puntata più lunga - lunedì 7 ottobre terminerà alle 21:50. Potrebbe essere anche un escamotage per guadagnare qualche punto in più di share non avendo per i minuti finale la sovrapposizione di ’Affari Tuoì su Rai1.

Amadeus ora va alla sfida con Signorini, la Corrida contro il Grande Fratello

Al momento però "i tempi supplementarì di Amadeus valgono soltanto per la puntata di questa sera. Nel frattempo, sui social, continua il battage pubblicitario del conduttore con tanto di «piccolo tutorial» in cui illustra telecomando alla mano quali tasti premere per sintonizzarsi sul canale Nove.