Amadeus si aggrappa al tutorial per "vedere il Nove". Pioggia di critiche sui social

Amadeus sta incassando flop di ascolti sul "Nove". "Chissà chi è", il programma che sfida i telespettatori con identità nascoste, non decolla e, anzi, viene costantemente schiacciato in termini di ascolti da "Affari tuoi", la storica trasmissione di Rai 1 ora guidata da Stefano De Martino. Possibile che i sostenitori dell'ex direttore artistico di Sanremo non sappiano su quale canale seguirlo? Questa è l'ipotesi a cui lo stesso Amadeus ha voluto credere. “Mi dicono che non riescono a vedere il canale Nove. E allora piccolo tutorial. Dunque, io sono per esempio in cucina, voglio vedere ‘Chissà chi è’, è molto semplice: basta premere il canale 9 del digitale terrestre […] Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato": così, mostrando il telecomando e la tv, il professionista ha fatto un tutorial sperando di acchiappare una fetta di pubblico più ampia.

Amadeus crolla in picchiata, "Chissà chi è" sprofonda sempre più giù

Il tutorial di Amadeus prosegue per coloro che intendono seguire il programma attraverso la pay TV: “Per seguire ‘Chissà chi è’ sui canali satellitari è molto semplice: con il telecomando basta digitare 1, 4, 9. 149! E si vede, appunto, ‘Chissà chi è’", ha continuato il conduttore. La scelta di Amadeus è stata prontamente commentata sui social network, dove gli utenti hanno usato l'arma dell'ironia. "Il tutorial di Amadeus per insegnare al pubblico a trovare il tasto 9 lo trovo veramente imbarazzante. Il pubblico ha dimostrato di saper usare il telecomando molto bene. Ieri Chissà chi è si ferma al 2,6% di share, è evidente che ci sia del nervosismo", ha scritto qualcuno. "Amadeus che fa il tutorial per insegnare a trovare il canale 9 “perché i vecchi non si schiodano da Rai1”, quando un programma sul canale 31 (che è ancora più difficile da trovare) lo doppia ogni sera da una settimana ormai. Patetico. E offensivo", ha digitato qualcun altro.