Che tempo che fa, Damiano David strabiliante. I Maneskin? "Amici come prima"

Fabio Fazio ha iniziato con un colpaccio. Damiano David, che con "Silverlines" ha iniziato una carriera da solista, è stato il primo ospite internazionale della nuova stagione di Che tempo che fa. Performance impeccabile, eleganza da vendere: il frontman dei Maneskin ha scelto lo studio del Nove per cantare dal vivo il suo singolo e il risultato è stato a dir poco strabiliante. "Dopo tanti anni, avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me. Un lato che avevo tenuto nascosto", ha raccontato il cantante. A quel punto, il conduttore gli ha chiesto di spiegare meglio questa sua affermazione. "Ho capito che per me l'amore è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Ho voluto riprovare a ricostruire tutto partendo da quello", ha affermato Damiano.

Torna Che tempo che fa, Fazio in soccorso di Amadeus

Poi Fazio ha sganciato la "bomba" e ha toccato il tema più caldo. Dove sono finiti i Maneskin? Perché non si esibiscono più insieme e qual è l'etichetta che bisogna mettere a questo suo inizio da solista. "Molti vostri fan si chiedono 'Ma questo cosa vuol dire? La carriera da solista di Damiano vuol dire che i Maneskin non esistono più?", ha domandato il giornalista. Il rocker, nonostante le insistenti voci di scioglimento, ha voluto rassicurare i sostenitori del gruppo: "È tutto ok. Siamo amici come prima". "Possibile che si torni a fare musica insieme", l'ha pizzicato ancora il conduttore. Damiano non ha scucito di più se non un "Sì, è un erasmus".