Ferragni ha detto no a Milly Carlucci: perché non va a Ballando con le stelle

Chiara Ferragni è tornata, dopo il pandoro-gate e la fine della storia con Fedez, alla fashion week, ma ha detto di no a Milly Carlucci. Sabato inizierà Ballando con le stelle, il dancing show più seguito e più apprezzato del mondo della tv, e la conduttrice aveva pensato di invitare l'influencer, in una delle puntate, come "ballerina per una notte". Nel corso dell'estate, infatti, le voci in merito a una possibile partecipazione dell'imprenditrice al programma si sono rincorse con insistenza. "Purtroppo Chiara non se la sente", ha fatto sapere ora la professionista di Rai 1 in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

"Sto sempre meglio": il grande ritorno di Ferragni dopo il pandoro-gate

Paura di tornare in tv dopo la valanga di critiche scatenata dalla sua presenza da Fabio Fazio o necessità di evitare le domande e le battute di Selvaggia Lucarelli? Nessuno può dirlo. L'ipotesi più credibile è quella secondo cui l’imprenditrice, che proprio ora sta rimettendo insieme i pezzi e provando a rilanciarsi sui social, voglia procedere con cautela. D'altronde Ballando con le stelle è da sempre una delle trasmissioni che più catalizzano l'attenzione dei telespettatori. "È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy. Sto sempre meglio", ha detto Chiara quando è stata intercettata ai Cnmi Sustainable Fashion Awards.