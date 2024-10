Che tempo che fa, Fabio Fazio in soccorso di Amadeus: che succede nella prima puntata

Sullo stesso argomento: Ferragni dice no a Milly: perché non va a Ballando con le stelle

Salvate il soldato Amadeus, scatta il soccorso di Fabio Fazio. Torna oggi domenica 6 ottobre dalle 19,30 sul Nove la 22ma edizione di Che Tempo Che Fa. Accanto al presentatore ligure come al solito Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà proprio Amadeus, da poco approdato a Discovery con il game-show "Chissà chi è" i cui risultati in termini di ascolti non sono certo incoraggianti. Parliamo di share del 2.6% dell’ultima puntata mentre il suo ex programma Affari tuoi, condotto ora su Rai1 da Stefano De Martino, cresce e raggiunge il 26%

Parabola diversa da quella dello stesso Fazio, anche lui passato dalla Rai al Nove ma con risultati più che positivi, e che stasera lo ospiterà al debutto del programma. Tra gli altri protagonista di questa sera Damiano David, il frontman dei Maneskin che ha lanciato il suo primo brano da solista, "Silverlines", Claudio Bisio, Cristiano Malgioglio, Tommaso Marini. Nel cast ecco la new entry Edoardo Prati, gli ospiti fissi Roberto Burioni e Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Simona Ventura, Diego Abatantuono e Max Giusti,.