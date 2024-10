Ciao Maschio, colpaccio di Nunzia De Girolamo: ascolti record

06 ottobre 2024 a

È record di ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. La puntata andata in onda sabato 5 ottobre ha registrato il 19,3% di share. È, considerando le cinque edizioni del programma, una delle puntate, in termini percentuali, più viste di sempre.

Nel salotto della De Girolamo sedevano Sal Da Vinci, Roberto Ciufoli e Gianluca Torre che hanno approfondito il tema della gelosia. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l’hastag #CiaoMaschio tra i più discussi della specifica fascia oraria.