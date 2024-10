Ballando con le stelle, la performance di Bruganelli non convince Lucarelli: perché

Alice Antico 06 ottobre 2024 a

a

a

La seconda puntata di Ballando Con Le Stelle, andata in onda su Rai 1, ha offerto momenti di grande intrattenimento, ma anche scossoni notevoli. Sotto la conduzione di Milly Carlucci, il programma ha visto i concorrenti affrontare esibizioni cariche di emozioni e tensioni, accompagnate da dibattiti accesi con la giuria. Sonia Bruganelli è stata al centro di vivaci polemiche dopo una performance che non ha soddisfatto i giudici. Questi hanno criticato l'assenza di quella grinta che caratterizza Sonia nella vita quotidiana. Selvaggia Lucarelli in particolare ha evidenziato che, nonostante il suo carattere vivace, la concorrente non è riuscita a trasmettere la stessa intensità in pista: un commento che ha innescato una reazione animata da parte di Sonia, che ha risposto attaccando le performance passate di alcuni giurati. Inutile sottolineare il caos e l’acceso scambio di battute che si è venuto a creare in studio, e successivamente anche sui social.

Tutto esaurito, Cesare Cremonini raddoppia i concerti a Roma

Parallelamente, Furkan Palali, attore noto per “Terra Amara”, ha subito un giudizio altrettanto severo da parte di Ivan Zazzaroni, che ha definito la sua performance “legnosa” e priva di energia, mentre Fabio Canino ha criticato il suo stile, paragonandolo a un “fotoromanzo”. Furkan ha reagito con fermezza, sottolineando di essere un ospite nel programma e chiedendo un approccio più costruttivo da parte della giuria. In questo clima teso, Carolyn Smith ha cercato di mediare, evidenziando l'importanza di accogliere i feedback in modo costruttivo. La sua posizione ha contribuito a mantenere alta la tensione, evidenziando le complesse dinamiche tra concorrenti e giurati. La situazione è diventata ancora più accesa quando Selvaggia Lucarelli ha difeso Furkan, accusando i giudici di eccessiva severità. Dunque, un mix avvincente di danza, polemiche e dibattiti, è stata la seconda puntata di “Ballando”, confermando il format della Carlucci come assolutamente vincente nel dare spettacolo.