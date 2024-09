Italia patria del circo, i numeri uno del mondo a Legnago e Latina

Francesco Puglisi 26 settembre 2024 a

L’Italia sempre più eccellenza del circo mondiale. Prova ne è che gli artisti da tutto il mondo scelgono il nostro Paese per presentare i loro numeri nei due festival più importanti. Il festival del Circo Internazionale d’Italia che si svolge a Latina e l’International Salieri Circus Award che da oggi parte a Legnago. Ma non basta. Sarà proprio una famiglia italiana capitanata da Massimiliano Martin del circo Madagascar a rappresentare l’Italia al prossimo Festival Internazionale del circo di Montecarlo che si svolgerà nel capoluogo monegasco dal 9 gennaio prossimo. Da domani dunque saranno oltre 100 gli artisti tra danzatori e musicisti in scena alla quarta edizione dell’International Salieri Circus Award, al Teatro Salieri di Legnago fino al 30 settembre 2024, prestigioso evento che si distingue per la sua capacità di fondere le arti circensi con la musica sinfonica dal vivo, creando un’esperienza unica per il pubblico. Selezionati dal direttore artistico Antonio Giarola tra oltre 600 candidature, gli artisti in gara si sfideranno nei due spettacoli di selezione, «Axur» (A) e «Falstaff» (B), completamente differenti tra loro con un galà finale in programma lunedì alle ore 20,30. «Il Salieri Circus è il festival delle arti – racconta Antonio Giarola – ed è unico nel panorama di grandi eventi internazionali, perché non è solo circo, ma unisce le arti circensi, di altissimo livello, con la musica, il canto, la danza e il teatro». Nello spettacolo di oggi si esibiranno la giocoliera ucraina AnnaDellArt, le trapeziste Wise Fools (Sudafrica – Finlandia), l’acrobata russo Ivan Slipchenko al rola bola, l’equilibrista russo Artem Sherstobitov, il duo aereo Luna Girls dagli Stai Uniti, l’artista belga Alexandra Malter con gli hula hoops, i clown argentini Crazy Mozarts, la trapezista italiana Valentina Padellini, il mano a mano del Duo Ice (Ucraina – Germania), l’ungherese Patrik Nagy al cerchio aereo e la troupe giapponese Flekky alle corde. Nello spettacolo di venerdì andranno in scena il verticalista bielorusso Cello, il giapponese Yuchan alle cinghie aeree, il russo Aleksei Teslin con il diablo, la sospensione capillare delle americane Chanel Pepper e Lindsey Cova, la giocoleria dell’olandese Elena Gambi, la ruota Cyr del tedesco Mikail Karahan, il pattinaggio acrobatico del Duo Rêve (Italia – Brasile), la danza sul filo della finlandese Miss Vera, il palo aereo degli Xtreme Flying (Cuba – Messico), il mano a mano dei cinesi Ballet on Shoulders e le contorsioniste etiopi Queen Habesha Girl.

Tutti gli spettacoli avranno un’Ouverture che nasce dalla collaborazione tra la Salieri Circus Academy e la compagnia tedesca Scenic Circus, con coreografie a cura di Gulnara Savenko, Elena Grossule e Giada Marchese, eseguite sulle note dell’opera Falstaff di Antonio Salieri. Gli interpreti sono otto giovani ballerini e artisti circensi ucraini che attualmente vivono tra Budapest e Berlino e due acrobate della Salieri Circus Academy. La produzione è stata realizzata con il fondamentale supporto di Péter Fekete e del Capital Circus di Budapest, oltre all’importante cofinanziamento dell’Unione Europea. Compirà invece 25 anni il Festival Internazionale d’Italia che si svolge a Latina dal 17 al 21 ottobre sotto una nuovissima struttura realizzata appositamente per una data così importante. Un traguardo importante che non sarebbe stato possibile senza la tenacia della famiglia Montico che ha saputo coinvolgere il circo italiano e internazionale per poter effettuare una kermesse sempre più innovativa e interessante. Quest’anno poi la famiglia Montico per il grande evento di festa ha voluto invitare alcune guest star del circo che hanno saputo portare alto il nome del circo nel mondo. Tra questi l’icona del circo italiano Flavio Togni che vincitore del Clown d’oro e di altri tre Clown d’argento al festival del Circo di Montecarlo si è esibito in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Russia alla Mongolia, oltre che in tutta Europa. La seconda Guest Star è Vinicio Canestrelli Togni anche lui stella del circo internazionale e vincitore di un clown d’argento a Montecarlo. Ma ci saranno anche tre talenti della risata come I clown Fumagalli, Davis Vassallo e il ventriloquo Willer Nicolodi. Tutti e tre hanno intrettenuto per lungo e largo le platee internazionali tra l’Europa, le Americhe fino al Giappone. Insomma un grande spettacolo nello spettacolo. La competizione prevede troupe provenienti da Ucraina, Colombia, Perù, Cina, Messico, Europa e Italia. Gli artisti dovranno convincere tre giurie di alto livello: una tecnica, una di imprenditori e naturalmente quella della stampa. Il circo dunque resta sempre il più grande spettacolo dal vivo del mondo e non finisce di stupire.