Michelle Hunziker ammette: "Voglio una persona con la quale...". Poi il video a sorpresa

Michelle Hunziker ospite della puntata di “Verissimo” di oggi domenica 22 settembre, ha parlato dell’amore nella sua vita in tutte le sue sfumature. La chiacchierata con Silvia Toffanin è iniziata con il racconto della nuova vita da nonna di Michelle, e della gioia donatale dal piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La showgirl ha raccontato della gioia che prova da quando è nonna e ha rivelato anche che le sue figlie più piccole sono gelose per le attenzioni che lei dedica a Cesare. Michelle infatti, dopo Aurora, ha avuto altre due figlie: Sole, la più piccolina e Celeste,11enne in fase preadolescenziale. "Io ero terribile a 11 anni, ho fatto veramente molto penare mia madre, ero ribelle e ce l’avevo con lei, mia madre, che invece si dava da fare per mandare avanti tutto”- ha detto la Hunziker a tal proposito.

“Ma i figli tante cose le capiranno dopo. Per esempio con Aurora, che oggi ha 27 anni, abbiamo un rapporto bello e se è così è anche perché abbiamo superato dei momenti difficili, ma lei ora che è mamma, capisce tante cose”- ha continuato poi. Proprio a proposito di Aurora, la figlia più grande, Michelle Hunziker ha detto: "Per una madre vedere una figlia serena e contenta è tutto. Aurora e Goffredo sono felici e hanno quella complicità che io avrei sempre desiderato trovare nei miei amori".

A proposito del suo rapporto con Goffredo, compagno di Aurora e papà di Cesare, la showgirl ha raccontato: "La complicità che c’è con Goffredo è grande. Abbiamo vissuto un momento di unione incredibile quando è nato Cesare, io ero con lui in sala parto e non dimenticherò mai quel momento, abbiamo scambiato uno sguardo e da lì è partita una complicità enorme”.

Proprio in virtù di questo, Silvia Toffanin ha mandato in onda un video in cui Goffredo racconta il rapporto speciale con la suocera: "Per me siete una seconda casa. Noi sfatiamo il mito che non si può andare d’accordo con la suocera!”, ha detto Cerza. Inevitabile la commozione di Michelle: " Come lo avete convinto? Non me l’aspettavo, mannaggia a te!”, ha detto ironicamente alla Toffanin. Dulcis in fundo, l’amore per Michelle: “Ma l’amore?”, le ha chiesto infatti Silvia Toffanin. ”Vorrei un uomo con il quale avere complicità, vedere il mondo, viaggiare, fare sport, tutti questi anni abbiamo lavorato moltissimo, dedicato tempo alla famiglia e ora sono in questo momento in cui voglio incontrare una persona con la quale condividere un viaggio, un bicchiere di vino”, ha confessato. Michelle sogna un amore come quello di Aurora, ed una compagno come Goffredo, come ha detto: “Ora ad esempio io e Goffredo stiamo facendo un corso da sommelier. Vorrei qualcuno di così dinamico".