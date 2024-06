Chiara Ferragni e Damato "nascosti" al matrimonio di Diletta Leotta: cosa c'è dietro

Alice Antico 23 giugno 2024 a

Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni hanno fatto il loro ingresso assieme alla più discussa festa di matrimonio delle ultime 48 ore: quella tra Diletta Leotta e Loris Karius,che si è svolta ieri a Vulcano con la partecipazione di celebrities del calibro di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Barbara Berlusconi, Andrea Adamo, Claudio Marchisio , Elodie. “Cosa starà a significare la presenza del general manager al fianco della Ferragni?”, si sono chiesti gli utenti. Semplicemente che Fabio Maria Damato non è mai andato via, nonostante la dolorosa narrazione della separazione e del gelo tra i due amici. Fu soprattutto Fedez, agli esordi della separazione dei Ferragnez, ad additare il manager come il maggior responsabile dei problemi imprenditoriali di Chiara, sia con la giustizia, sia con la sua popolarità che sta venendo meno.

Tuttavia, la realtà sembra un’altra, e cioè che Chiara non ha mai abbandonato Damato così come lui non è stato davvero allontanato dalla vita di lei. Nonostante ciò, sembra che alla festa di matrimonio tra Diletta Leotta e Loriz Karius, Chiara abbia preferito evitare di farsi fotografare con Fabio, e abbia invece optato per foto e balli con la sposa e con altre presenze importanti come quella di Elodie.

Il periodico online “Gay.it” ha sostenuto sull’evento: “La sensazione che mi è stata riportata da alcune persone presenti al matrimonio è che Chiara stia tentando di ricostruire prima di tutto una sua presenza pubblica dignitosa, ma che in questo risulti ancora un po’ patetica”, e poi che “Damato la sta aiutando. Facendosi da parte mediaticamente e imprenditorialmente ma restando accanto alla socia, all’amica, alla persona che ha creduto in lui”.