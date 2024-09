Gianmarco Tamberi e la moglie: "È arrivato il momento, speriamo bene". L'annuncio

Alice Antico 22 settembre 2024 a

“Sono una persona molto sensibile, sto mettendo da parte tutto per lo sport, per cercare di prendere queste opportunità e vedere dove mi può portare il talento”. Queste le parole di Gianmarco Tamberi che, ospite oggi a “Verissimo” da Silvia Toffanin, ha raccontato le emozioni e la sofferenza vissute alle Olimpiadi di Parigi. “Nella mia testa continuavo a dirmi ‘Non posso fermarmi, non può finire così”. Mi sono sempre detto che gli ostacoli vanno affrontati, ma bisogna andare avanti”, ha detto a proposito degli episodi di coliche renali avute durante le olimpiadi. “Ho avuto altri due episodi dopo la gara e i dottori mi hanno potuto dare delle medicine che durante le Olimpiadi potevano risultare doping”. Tamberi si è completamente lasciato andare alle sue emozioni nello studio di Verissimo: “Io mi sentivo perso. La mattina alle 5:30 del giorno più importante della mia vita ero steso per terra dal dolore. Avevo sacrificato tutto per quel momento. Volevo raccontare cosa mi stava succedendo per avere il supporto e i messaggi di chi ci credeva, come me. Volevo ricostruire quel briciolo di forza per scendere in pedana. Capisco le critiche, ma io ho mostrato solo una parte più difficile”, ha detto.

“Chiaramente, quando vedi solo quello nella tua vita e fallisci, fa malissimo”- ha confessato. “Vedendo le immagini di Parigi avevo i brividi, mi viene da piangere. Ma si va avanti, sto riempendo quel vuoto delle Olimpiadi ma ci vorrà tanto tempo perché ho sacrificato tanto”. Anche la moglie Chiara Bontempi, che è entrata emozionatissima in studio, ha raccontato le sue sensazioni riguardo quei momenti: “Sono stati giorni difficili, sto cercando di metterli da parte e accantonarli. Mi sembrava assurdo, proprio quella settimana, proprio quella notte. Sono adesso abbastanza tranquilla perché lo vedo sereno e non me lo aspettavo perché sono stati anni di rinunce, ero convinta che lo sgretolasse. Lui invece mi ha dimostrato che è veramente forte, più di me”, ha confessato. Poi, riguardo la chiacchierata storia della fede persa nella Senna, il campione olimpico ha detto: “L’ho sentita sfilarsi dal dito, l'ho vista rimbalzare sulla barca e poi è caduta in acqua. Appena è successo l'ho chiamata. L'ho persa 4 minuti prima di incontrarla, lei mi salutava dalla terraferma e mi mandava baci". Addirittura Gianmarco Tamberi ha proposto alla moglie Chiara un secondo matrimonio: “Non lo forzo, voglio vedere cosa dice lui”, ha detto Chiara. Insomma, i due ci stanno pensando, ma non è questa la loro priorità: invece, la coppia ha parlato di un ipotetico figlio. “È arrivato il momento giusto. Speriamo che vada tutto bene”, ha detto lei.