Gerry Scotti, "hanno avuto grandi vantaggi": cosa sa su Amadeus e Presta

Virginio Scotti, detto Gerry, è senza dubbio uno dei volti più amati della tv. Tante le risate assicurate e solida la sua esperienza tanto da renderlo un personaggio affidabile e apprezzato. Da ieri sera è tornato su Canale 5 con Tu sí que vales, il programma dei talenti di Maria De Filippi, e a breve riprenderà con Io canto Generation. Intanto, in un'intervista concessa a Gente, si è espresso sulla tanto dibattuta rottura tra Amadeus e Lucio Presta. Il successo dei Festival di Sanremo? "Amadeus ha scelto il manager più bravo che c’è: il mio amico Lucio Presta. Uno dei pochi che mi chiama Virginio, anzi Virgi’. Ogni tanto pensiamo a come sarebbe andata se avessimo lavorato assieme, ma ci diciamo che è meglio così: non ci siamo rovinati l’esistenza", ha risposto il conduttore.

La ragione del litigio "non la so", ha precisato. "Però entrambi hanno avuto grandi vantaggi dalla loro unione. E quando queste unioni finiscono, solitamente non finiscono bene. Poi, lo dico sempre, hanno litigato anche i Beatles...", ha continuato Gerry Scotti con una dose di ironia. Promosso Stefano De Martino, che ha preso il posto di Amadeus ad Affari Tuoi: "Nasce ballerino e in quel mondo si fanno un ma**o così. È frutto di qualcosa di molto rigoroso. Però ha imparato a superare la rigidezza tipica della danza. Ha il sorriso, la disinvoltura e la bellezza per potercela fare. Anzi ce l’ha già fatta, fa programmi più importanti di me", ha detto.