Rai, Saviano va sempre più giù con Insider: crollo vertiginoso degli ascolti

Marco Zonetti 17 settembre 2024

Nuovo crollo di ascolti per Insider – Faccia a faccia con il crimine, condotto da Roberto Saviano in prima serata su Rai3. Lunedì scorso, il programma dell'autore di Gomorra è calato al 3.7% di share, in ulteriore picchiata rispetto al 4.3% della puntata precedente e al 5.2% dell'esordio. Risultato oltremodo deludente per un programma di cui si è discusso per un anno intero.

Insider è stato di fatto doppiato dall'intervista di Matteo Salvini con Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4 (con picchi del 7%, terza rete più vista in prime time durante il colloquio sul caso Open Arms con il leader leghista), oltre che ampiamente battuto da Lo spaesato con Teo Mammucari su Rai2 e tallonato dalla Torre di Babele di Corrado Augias su La7.

La questione Open Arms ha fatto altresì lievitare gli ascolti di Agorà condotto su Rai3 in fascia mattutina da Roberto Inciocchi, che lunedì scorso ha raggiunto picchi dell'8%.