Grande Fratello, cosa scappa in diretta a Clarissa Burt: spoiler clamoroso

Francesco Fredella 17 settembre 2024 a

a

a

Dopo 25 anni, 17 edizioni, torna il Grande Fratello. E la prima puntata, rispetto allo scorso anno, scende di poco. Ma, intanto, accade di tutto nella nuova puntata. Nuova casa, lontano da Cinecittà. Nuovo studio. Nuovi opinionisti: Cesara Buonamici (riconfermata) e Beatrice Liuzzi, ex concorrente, alla prima esperienza in studio.

Questa edizione, appena iniziata, non sarà più breve delle precedenti. Lo spoiler arriva nel corso della prima puntata con le dichiarazioni di Clarissa Burt, che tuona: «Cosa mi aspetto? Di arrivare fino alla fine, di arrivare fino a marzo». Quindi, in Rete, tutti hanno capito che l'edizione appena iniziata finirà a marzo 2025 e potrebbe scontrarsi a febbraio prossimo con Sanremo (condotto da Carlo Conti).

Lino Giuliano non farà parte del Grande Fratello, squalificato prima di partire per un insulto omofobo. Ad annunciarlo, ad inizio puntata, è proprio Alfonso Signorini, che presenta le due opinioniste: Cesare Buonamici (per lei si tratta del bis) e Beatrice Luzzi (ex concorrente della passata edizione).

Arrivano in diretta i primi dodici concorrenti ufficiali: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere (come un unico concorrente, ex ragazze di "on è la Rai"), Tommasi Franchi, Clarissa Burt, Jessica Morlacchi, Luca Giglioli, Shaila Gatta, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi, Enzo Paolo Turchi, Javier Martinez e Ilaria Clemente. Arrivano le nomination: sono solo le donne della Casa a votare e a scegliere Javier Martinez. L'inquilino non viene eliminato, ma deve trascorrere una notte in una tenda trasparente collocata nel giardino della Casa.