Grande Fratello, trasloco per la casa più spiata d'Italia. Ecco dove andrà

Il Grande Fratello trasloca, nuova casa. Addio Cinecittà, storico quartier generale dove andava in onda anche Buona Domenica. Ora la casa si sposta e viene totalmente rinnovata. Si parte il 16 settembre, tutto è pronto. "Casa nuova di zecca. E' tutto a portata di mano", anticipa Alfonso Signorini a "Tv, Sorrisi e Canzoni", diretto da Aldo Vitali. "Questo ci permetterà di fare più sorprese". Insomma, si tratta di un'edizione tutta rinnovata che apre la strada alla stagione televisiva 2024-2025. "Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma e c’è un’atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la Casa, gli uffici sono vicini, in una sorta di 'Villaggio del Grande Fratello'. Questo mi permetterà, durante la diretta, di fare per esempio più sorprese dentro la Casa", racconta ancora il conduttore.

Signorini è al settimo cielo. Pronto ad una nuova sfida. In studio ci saranno Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, opinioniste doc della nuova edizione. "Non vedo l’ora di iniziare, perché le settimane che precedono la partenza sono quelle più frenetiche, tra servizi, interviste, riunioni e incontri con i partecipanti. Tutte cose necessarie per preparare il terreno, ma che hanno poco a che vedere con lo spettacolo in sé: per andare in diretta bisogna avere la mente sgombra e una grande serenità. Io vado a braccio e se c’è da dire una cosa la dico e basta. Chiaramente poi si scatenano i fan di questo o di quel personaggio", conclude Signorini.