Maneskin, spunta l'enigmatico video di Damiano. E la band scompare dalla bio

Dopo essersi sottratto ai riflettori per un po', il frontman dei Maneskin Damiano David ha pubblicato sul suo profilo social ufficiale un video enigmatico che ha mandato presto in subbuglio i fan. Il cantante, che insieme agli altri membri della band ha contribuito a scrivere un nuovo capitolo della storia del rock, ha postato su Instagram un filmato dal titolo "Everywhere". Superato il momento dell'incantevole spettacolo del tramonto, un’auto va a prendere l'artista. A quel punto l’autista gli chiede: "So where do you wanna go?" (E quindi dove vuoi andare?). Lui risponde: "Everywhere" (Ovunque). Compare quindi una data, quella del 27 settembre. Il motivo dell'ultimo post non è stato meglio specificato dal diretto interessato, ma tutto lascia credere che sia legato all'uscita di un progetto da solista.

Ad avvalorare questa tesi anche l'assenza del gruppo dei record dalle scene e un dettaglio social che non è passato inosservato. Nella biografia del cantante su Instagram, infatti, compare solo la data del 27 settembre (Sept 27th), ed è assente ogni riferimento ai Maneskin, la band che gli ha reso possibile di svettare nelle classiche musicali mondiali e di calcare i palchi più ambiti. Per ora Damiano David non ha fatto chiarezza sulla questione, ma l'ipotesi di cimentarsi in una carriera da solita non l'ha mai fatta cadere del tutto.

“Perché no? Potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho", aveva dichiarato l'artista in un'intervista al The Allison Hagendorf Show. Ma che fine hanno fatto gli altri del gruppo? La bassista Victoria De Angelis è stata protagonista di un tour internazionale come dj. Thomas Raggi è un chitarrista amato dai grandi del rock. Il batterista Ethan Torchio, invece, è rimasto più in ombra o, quantomeno, non ha aggiornato i suoi follower.