Fedez, il flop senza autotune è clamoroso. Paragone impietoso con Annalisa

Fedez è finito ancora una volta al centro del gossip per una sua esibizione non andata proprio a buon fine. Infatti, il rapper ha avuto problemi con l'autotune sul palco, generando un “flop' sul quale molti hanno avuto da commentare. Sui social subito sono circolati i diversi video con il rapper milanese al concerto di Torrenova del messinese che, ad un certo punto, si è fermato mentre intonava 'Sexy Shop' per problemi con l’ intonazione. Su X gli utenti si sono immediatamente scatenati sulla scena virale, con commenti come: “Abbiamo un problema tecnico: non so cantare", oppure “l'autotune è andato, un disastro", "e c'è anche chi paga per venirlo a vedere" si legge. Alla luce del video divenuto viralissimo, anche lo stesso Fedez ha detto la sua su Instagram: “Ho cantato di m.. 'Sexy shop' ieri". Poi, per chi lo avesse attaccato, ha detto: "Mai preteso di essere Celine Dion, mai detto di esserlo, però, in questo caso il problema non era che non c'era l'autotune, ma che l'autotune era impostato su una scala armonica diversa dalla tonalità del brano”.

Il cantante si è giustificato dando una spiegazione chiara: “Quindi, anche se l'avesse cantata una persona intonata l'avrebbe stonata lo stesso perchè l'autotune ti porta su note sbagliate rispetto a quelle della canzone”, ha detto, concludendo con: “Detto ciò non vi nascondo che mi girano anche a me”. Oltre alle critiche, il rapper si è lasciato andare ai ringraziamenti: “Grazie a tutti quelli che sono venuti perché è stata una figata nonostante abbia cantato male 'Sexy Shop'”, e poi ha concluso con la sua solita ironia: “Ve la rifaccio, no vi faccio un favore a non rifarvela”.

Alla luce di questa storia, oggi è andato virale un alto video, che riguarda però la cantante Annalisa, in una sua esibizione all’arena di Verona in cui lascia tutti senza parole per la resa eccellente e la performance irreplicabile. Performance in cui la cantante ha fatto uso di autotune generando, subito, il paragone con Fedez. Tanti i contenuti odierni intitolati “Annalisa insegna a Fedez come si usa l’autotune”, o ancora “Ecco la differenza tra chi lo utilizza per coprire la mancanza di intonazione e chi invece per arricchire la propria voce”. Al momento, tuttavia, né Annalisa ne Fedez si sono esposti sulla questione. Come andrà a finire?