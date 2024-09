Antonella Mosetti smentisce il gossip con Bettarini jr: "Non c'è nulla. Sono fidanzata con un imprenditore”

Francesco Fredella 05 settembre 2024 a

Nessun flirt. Nulla di tutto questo. Antonella Mosetti, adesso, smentisce il gossip che circola da giorni e che la vedrebbe sempre più vicina a Niccolò Bettarini. E dice: "Non c'è nulla". Per la verità, il settimanale "Diva e Donna", storico e sempre sul pezzo, ha paparazzato entrambi in Sardegna. Vicini, sempre più vicini. E ha scritto: “Clamoroso: prima il padre, poi il figlio... 17 anni dopo Bettarini, con Antonella Mosetti ora c’è il giovane Niccolò”. Ma la diretta interessata, dalle pagine di Oggi, ha rivelato: “Con Niccolò non c’è nulla”. Insomma, a muso duro, le ha mandate a dire arrabbiandosi terribilmente.

"Non è carino nei confronti delle persone che vivono dentro certe situazioni. Smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla. Più di questo non dico”, ha precisato la 49enne sui social. Poi ha detto di essere concentrata solo sugli affetti più cari, suo padre malato. “E’ questo che mi preme, voglio concentrare il mio tempo su questo”, ha ribadito. Ma quando le viene chiesto qualcosa in più sulla sua vita privata? La risposta è secca: “Con Niccolò non c’è nulla. Ci siamo incontrati per caso perché abbiamo amici in comune. Io sono fidanzata da tre anni con un imprenditore”.