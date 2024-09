Musica, il ritorno dei Linkin Park è realtà. Nuovo disco e nuova cantante

Alice Antico 06 settembre 2024 a

I Linkin Park tornano a 7 anni dalla morte di Chester Bennington con la nuova voce di Emily Armstrong, ed il pubblico non aspettava notizia più sconvolgente. Dopo la morte di Bennington il 20 luglio 2017 durante il tour, i fan più sfegatati dei Linkin Park sono rimasti in un’attesa quasi agonizzante. E oggi, ben sette anni dopo, la band ha dichiarato di tornare in carreggiata e anche con qualche novità. Si tratta della nuova voce Emily Armstrong e del nuovo batterista Colin Brittai, oltre a naturalmente Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn.

“Più lavoravamo con Emily e Colin, più ci piaceva il loro talento di livello mondiale, la loro compagnia e le cose che creavamo”, ha dichiarato Shinoda. “Ci sentiamo davvero forti con questa nuova formazione e con la nuova musica vibrante e piena di energia che abbiamo creato insieme”. Il singolo apripista è “The Emptiness Machine”, appartenente all’album di inediti “From Zero”, che uscirà il prossimo 15 novembre. “Prima dei Linkin Park, il nome della nostra prima band era Xero – ha rivelato Shinoda -. Il titolo dell’album si riferisce sia a questo umile inizio che al viaggio che stiamo intraprendendo”, ha continuato.

Ma non finisce qui perché la band tornerà già da subito con appuntamenti dal vivo: ci saranno ben 6 concerti, a partire dall’11 settembre, nelle arene di Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seoul e Bogotà. “Dal punto di vista sonoro ed emotivo, si tratta di passato, presente e futuro, abbracciando il nostro suono caratteristico, ma nuovo e pieno di vita”, ha dichiarato la band. “Siamo orgogliosi di ciò che i Linkin Park sono diventati nel corso degli anni e siamo entusiasti del viaggio che ci attende”.