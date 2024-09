Amadeus ritorna sui social: la mia nuova vita a Discovery

Carmen Guadalaxara 01 settembre 2024 a

Lo sapevamo che sarebbe accaduto. Il primo settembre, contratto scaduto con la Rai, Amadeus ha scelto la via dei social per presentare i suoi progetti. "Buongiorno, buona domenica. Ciao a tutti da Amadeus. Oggi domenica 1° settembre è per me un giorno molto importante, è l'inizio della mia nuova avventura professionale all'interno di Discovery e quindi del canale Nove. Sul telecomando basta premere Nove, trovate me e tutta la bellissima programmazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti. Un gioco divertente che ho condotto per tanti anni, ricordate? Dovete indovinare i mestieri di otto identità, attraverso anche una serie di indizi, poi naturalmente capire chi di loro è parente del 'parente misterioso'. È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo e diventa 'Chissà chi è'. Io dirò chissà chi è l'idraulico, il medico, l'avvocato o il prestigiatore e noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste otto identità".

"Da domenica 22 settembre, in attesa che arrivi da ottobre Fabio Fazio io gli tengo in caldo la domenica. Noi - spiega Amadeus - andremo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. La sera del 22 settembre c'è un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove quindici cantanti verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell'autunno. Il programma si chiama 'Suzuki Music Party', intanto ringrazio Suzuki per aver sposato anche questo progetto musicale. Grazie veramente. È la festa della musica, quindici canzoni inedite in anteprima televisiva. E vi dico chi conduce con me il programma e chi sono i primi due cantanti dei quindici, nell'arco di una settimana vi darò l'elenco completo. A condurre con me la serata è una attrice bravissima, simpaticissima, io sono un suo grande fan. Non abbiamo mai lavorato insieme ma è stata ospite dei miei programmi ed è Ilenia Pastorelli. Quindi con Ilenia Pastorelli dividerò il palco dell'Allianz Cloud qui a Milano. E ora vi do i primi due nomi dei quindici presenti al 'Suzuki Music Party'. Iniziamo con una cantante giovanissima, fortissima, non è più una promessa ma è una grande realtà e parlo di Anna. Poi un cantante che non ha bisogno di presentazioni e non sbaglia un colpo, è un grande amico amatissimo: Tananai. Anna e Tananai sono i primi due nomi, verranno a presentare in anteprima televisiva i successi dell'autunno. Nel giro di una settimana vi darò l'elenco completo di tutti e quindici i cantanti. Non è una gara, non c'è una classifica, è una grande festa della musica".

"Ci tengo anche a dire - chiosa il conduttore - che la serata viene registrata martedì sera 17 settembre all'Allianz Cloud poi vi darò tutte le informazioni ma vi anticipo che domani saranno disponibili i biglietti e parte la prevendita. A fine ottobre, ne hanno parlato anche i giornali, ci vedremo con 'La Corrida' sempre sul Nove. Un programma divertentissimo e storico con il grande Corrado, ho l'onore di poterlo condurre. Vi aspetto domenica 22 settembre sul Nove alle 20.30 con 'Chissà chi è' e subito dopo con 'Suzuki Music Party'. Un abbraccio forte forte a tutti voi e buona domenica. A prestissimo".