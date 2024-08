Stefano De Martino al via con Affari Tuoi: "Ma quale raccomandazione. I miei pacchi saranno vintage"

Marida Caterini 28 agosto 2024 a

a

a

Affari tuoi arriva in video con anticipo rispetto agli altri programmi di Rai 1. Il programma dei pacchi, con la nuova conduzione di Stefano De Martino che sostituisce Amadeus, è all’esordio lunedì 2 settembre, in access prime time. «Sarà una lunga esperienza, la più lunga per me che accompagnerò i telespettatori della prima rete fino alla conclusione della stagione 2025», anticipa il conduttore che conferma anche l’abbinamento di Affari tuoi con la Lotteria Italia per il 6 gennaio prossimo.



Affari tuoi, dopo Amadeus, è una grande responsabilità. Come si sta preparando?

«Sento la responsabilità e mi sto preparando con grande entusiasmo. Quello su Rai 1 è un debutto importante per me che ho sempre considerato la rete leader di viale Mazzini come una grande nave. Ed ora che manca poco ad imbarcarmi, non nascondo di essere emozionato. Ho trascorso molto tempo nello studio a fare prove con il dottore e sono certo di essere pronto».



Ha già parlato con Amadeus?

«Ci siamo scambiati dei messaggi telefonici scherzando sulla seconda staffetta che avviene tra di noi. La prima volta, infatti che ho sostituito Amadeus è stato quando ho preso il timone di Stasera tutto è possibile, show che va in onda su Rai 2 e che Amadeus aveva lasciato per dedicarsi ai suoi cinque festival di Sanremo. Il cambio ha portato bene ad entrambi: i suoi festival hanno fatto il botto e Stasera tutto è possibile ha sempre ottenuto il gradimento del pubblico».



Che augurio le ha fatto Amadeus?

«Mi ha detto che mi divertirò e mi ha fatto un grande in bocca al lupo. È stato di una cordialità immensa».



Ha parlato anche di un suo ipotetico approdo al Festival dopo i 2 anni di Carlo Conti?

«No, di questo argomento non abbiamo parlato».



Sono corse molte voci su una presunta raccomandazione di Arianna Meloni, sorella della premier. Cosa commenta?

«Non conosco e non ho mai conosciuto Arianna Meloni. Non so come queste chiacchiere siano state messe in giro. E poi se fossi stato raccomandato avrei fatto Sanremo cinque anni fa. L’ho già detto quando sono stati presentati i palinsesti Rai. E lo ribadisco oggi. Io mi sono fatto da solo, ho lavorato, ho cercato sempre di migliorami. E continuerò a farlo con grande impegno».



Anche Maria De Filippi, che lei conosce bene, le ha dato dei consigli?

«Maria mi ha incoraggiato, mi ha detto di seguire la mia strada e di essere sempre me stesso. Lei è una donna di grande esperienza e lucidità e mi ha anticipato che la mia partita non la giocherò in una settimana o in un mese. Gli obiettivi si raggiungono nel tempo e “tu ce la farai perché hai molta umanità e confidenza con il pubblico».



Qual è per lei la sfida maggiore da affrontare?

«Certamente gestire un programma quotidiano, essere di compagnia al pubblico in una delle principali fasce orarie e interagire con persone che vengono a giocare per cercare di cambiare il loro destino».



Con quale criterio sono realizzati i casting?

«Cerchiamo persone che abbiano una storia propria da raccontare nella quale i telespettatori possano riconoscersi. Gente che ha un progetto di vita da realizzare. Per questo abbiamo mantenuto il gioco finale, la Regione fortunata per dare una ulteriore possibilità a che è stato sfortunato aprendo pacchi sbagliati. Non vedo l’ora di iniziare, sono pieno di entusiasmo e riconoscente alla Rai che mi ha dato questa opportunità».



Da ballerino di Amici a conduttore. Perché questa scelta?

«Io non avevo idea di quanto sarebbe accaduto in futuro. La conduzione si è presentata man mano che andavo avanti nella mia carriera. La danza rimarrà sempre importante per me ed mi mantengo allenato».



Si torna al vintage quest’anno ad Affari tuoi?

«I 20 pacchi, con un valore tra 0 e 300.000 euro, tornano a essere azzurri, con spago e sigillo di ceralacca rosso. Rosso anche il telefono, con un classico modello con cornetta. Quando il contesto lo richiede, mi fa piacere rispolverare cose di altri tempi».