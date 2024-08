Oasis, la reunion arriva al cinema: ora c'è la data

30 agosto 2024 a

A quindici anni dallo scioglimento della band leggenda della musica rock contemporanea, Liam e Noel Gallagher ridanno vita al fenomeno Oasis con 14 concerti che si terranno la prossima estate in Inghilterra e Irlanda. Per prepararsi alla reunion, ritorna al cinema solo il 16 settembre il primo documentario ufficiale sui fratelli Gallagher: "Oasis: Supersonic".

Un film che racconta i veri Noel e Liam - turbolenti e sinceri, appassionati e imperturbabili - ripresi durante la scalata al successo, nell’occhio del ciclone, prima che chiunque potesse immaginare l’impatto che avrebbero avuto sul pianeta. Il loro rapporto e la loro genialità hanno catturato l’attenzione del pubblico portandoli, in soli tre anni, da un quartiere popolare di Manchester ai più grandi concerti di tutti i tempi. Dopo il successo del festival di Knebworth, con oltre 250.000 spettatori in due date, gli Oasis sono perennemente assediati dai fan scatenando il finimondo ad ogni concerto. Con oltre 70 milioni di dischi venduti, 8 singoli al primo posto nel Regno Unito, 22 singoli consecutivi nella Top 10 inglese, 15 Nme Award, 6 Brit Awards, 4 Mtv Europe Music Awards, gli Oasis tornano insieme per scrivere un’altra pagina che farà la storia del pop.