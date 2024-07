Ballando con le stelle, novità "bomba" in giuria: chi arriva. Nome clamoroso

26 luglio 2024 a

a

a

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che da anni tiene gli italiani incollati alla televisione. Attraverso post, pubblicati a sorpresa sul canale X ufficiale del programma, Milly Carlucci e il suo gruppo stanno svelando tutte le novità. Da ieri, infatti, sono spuntati i nomi dei primi concorrenti. Si tratta di Federica Nargi, Francesco Paolantoni e Nina Zilli. Oggi, però, un annuncio "bomba" riguarda la giuria. A sedersi dietro al bancone e a essere pronta ad alzare le palette sarà infatti Mara Maionchi.

Milly Carlucci non sta nella pelle: ecco la prima concorrente in gara

"Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro": con questa frase, tanto chiara negli intenti quanto sottile, Mara Maionchi ha fatto sapere che non vede l'ora di entrare a far parte della giuria della trasmissione di ballo più seguita e amata della tv. "Tu sei un'esperta giurata, hai giudicato tante cose anche al di fuori di una trasmissione televisiva", ha ricordato Milly Carlucci nel video rivolgendosi alla celebre discografica musicale. "È giusto dare lo zero?", ha chiesto la conduttrice.

Milly svela chi è il secondo concorrente: il nome clamoroso

Mara Maionchi ha anticipato come proverà a valutare le performance dei vip che scenderanno in pista. "Se un concorrente è molto giovane, allora si può tentare di capire se qualcosa non va in maniera seria dando un voto discutibile. Quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini o cantanti lavorando molto. Lo zero? No, un tre". "Capacità nel ballo e fascino dell'artista": sono questi gli elementi che più finiranno sotto la lente d'ingrandimento della discografica.