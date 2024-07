Ballando con le stelle, Milly non sta nella pelle: ecco la prima concorrente

25 luglio 2024 a

a

a

Manca relativamente poco alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, signora d'eccezione della tv, non sta nella pelle. E così, per offrire ai più curiosi un assaggio del cast, ha svelato il nome della prima concorrente. Sorridente e con voce squillante, la conduttrice dello show del sabato sera di Rai 1 ha detto: "Avviso ai naviganti. È in arrivo un bastimento carico, carico di...Novità, sorprese, nomi, anticipazioni. Siete pronti? Noi stiamo arrivando". Parole, queste, pronunciate in un video pubblicato sul canale X della trasmissione e precedenti all'annuncio ufficiale. La prima supervip a scendere in pista sarà Federica Nargi.

Blasi non perdona: come si presenta Mahmood, la stoccata sul look

Con un filmato ironico, in cui la showgirl si tuffa in piscina e chiede un giudizio, gli autori di Ballando con le stelle hanno fatto sapere che Nargi è pronta a indossare le scarpette da ballo e a volteggiare di fronte alla temutissima giuria. "Mi devo abituare ai voti perché farò parte del cast", ha scandito lei. "Non vedo l'ora", ha aggiunto. Intanto, nelle retrovie, c'è già chi spera che a sfidarla ci sia il compagno Alessandro Matri. Il settimanale Oggi ha scritto che le trattative sono in corso. Verità o fantasia? Basterà aspettare per saperne di più.