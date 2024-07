Ballando con le stelle, Milly svela chi è il secondo concorrente: il nome clamoroso

25 luglio 2024 a

a

a

Quando la musica parte, Francesco Paolantoni non resiste. Milly Carlucci questo l'ha capito bene e ha pensato di selezionarlo come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. Noto comico e volto della tv, il 68enne farà parte della squadra che gli autori del programma del sabato sera di Rai 1 hanno creato per intrattenere il pubblico in studio e a casa. Questa mattina la conduttrice ha annunciato l'arrivo imminente di novità e nomi. La prima vip a indossare le scarpette sarà Federica Nargi, il secondo l'attore napoletano.

"Sei una bella fisica ma...": Ilary non si trattiene con Annnalisa. Il siparietto virale

Con un video in cui balla in maniera scatenata e già lascia intuire la sua predisposizione per il movimento e per la danza tutta, Francesco Paolantoni ha fatto sapere di aver accettato la proposta di Milly Carlucci. Quale maestra sarà al suo fianco? Al momento non è dato saperlo. I fan del comico, però, già immaginano che lavorare sulle performance non sarà per lui difficile. "Ci vediamo a Ballando con le stelle", ha detto fissando la telecamera e sorridendo. "Finalmente torna in tv", ha scritto un utente in risposta al post pubblicato sulla pagina ufficiale della trasmissione.