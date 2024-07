Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene con Annalisa: "Sei una bella fisica ma...". Il siparietto

22 luglio 2024 a

Si balla, si canta e ci si diverte. Basta schiacciare il tasto del telecomando giusto. Il nuovo, frizzante appuntamento con "Cornetto Battiti Live", il festival musicale dell’estate italiana, sta tenendo tantissimi telespettatori inchiodati di fronte agli schermi. Una festa di canzoni e di colori, capitanata da Ilary Blasi e Alvin, che è già stata oggetto di commenti e tweet divertenti. Regine della serata, sui social, sono soprattutto la conduttrice e Annalisa, superospite di questa puntata. Macchina da hit e affascinante artista, la 38enne di Savona sta svettando nelle classifiche e sta conquistando la scena musicale italiana giorno dopo giorno. Successi a parte, però, a incuriosire la padrona di casa romana è stato il fatto che la cantante sia laureata in fisica.

"Ho un po' sbirciato nella tua vita privata. Tu sei laureata in fisica": così ha esordito Blasi. "Sì, è una roba incredibile. Ci credono in pochi", ha subito ribattuto Annalisa. "Io ero scioccata. È più difficile laurearsi in fisica o scrivere una hit di successo?", ha chiesto la conduttrice. "Questa è una bella sfida, però la musica è la mia vocazione da sempre e lo faccio con più passione", ha raccontato la cantante. "Poi hai cambiato totalmente strada. Hai deciso di fare la cantante", l'ha incalzata ancora Ilary. "In realtà io ho sempre voluto fare la cantante e ho iniziato a studiare musica molto prima di studiare fisica", ha risposto lei. Blasi non si è trattenuta:"Te posso di'? Hai fatto bene. Sei una bella fisica, ma hai fatto bene a fare la cantante".