Giallo Limoncello, pronta la seconda stagione del podcast

17 luglio 2024 a

a

a

Gabriella Genisi, creatrice delle serie di Lolita Lobosco, interpretata nella fiction Rai da Luisa Ranieri, e di Chicca Lopez. Giuseppe Di Piazza, autore di sofisticati noir tra la Sicilia e l’America. Roberto Costantini, autore della Trilogia del Male e poi della saga di Aba Abate. Tre scrittori di fama, intervistati da Federica Fantozzi, guidano gli ascoltatori dietro le quinte dei loro romanzi gialli, noir e thriller. E’ disponibile sulle principali piattaforme la seconda stagione del podcast Giallo Limoncello , la serie firmata "On Air! The Skill", business unit del Gruppo The Skill, realizzata in collaborazione con Pallini Spa, storica distilleria romana che affonda le radici nel 1875, sulla scia delle cene con l’autore nel winebar Trimani a Roma. Giallo Limoncello prende il nome dal prodotto più famoso di casa Pallini e primo Limoncello venduto nel mondo. Il ciclo di tre episodi è ideato e curato dalla giornalista e scrittrice Federica Fantozzi con la regia di Simone Massaccesi e l’introduzione di Irene Perfetti. La prima stagione dell’estate 2023 ha avuto come ospiti Concita De Gregorio, Piera Carlomagno, Marco Damilano e Piero Colaprico.

Il progetto Giallo Limoncello è nato nel 2020 per coniugare cultura ed enogastronomia durante serate conviviali. Un cocktail a base di limoncello Pallini, un calice di vino, un menù dei territori, il classico firma-copie come finale. L’iniziativa partita da un trio al femminile – Federica Fantozzi, Micaela Pallini presidente dell’azienda sponsor, e la chef Carla Trimani - ha avuto ospiti tra gli altri Alessia Gazzola, Walter Veltroni, Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone. Il podcast ne è il naturale corollario. Un “aperitivo virtuale” in cui ogni autore racconta come è nata la sua storia, inventa per gli ascoltatori un finale alternativo, e rivela i gusti a tavola dei personaggi.

Un viaggio attraverso l’Italia che tocca il Salento magico e imprevedibile, dove il mare cristallino incontra il verde degli ulivi ma un borgo medievale da fiaba ospita una tragedia (”L’angelo di Castelforte” di Gabriella Genisi per NeroRizzoli), la Palermo assolata eppure densa di ombre in cui un manager insegue le sue radici di sangue (“O tu o lui” di Giuseppe Di Piazza per HarperCollins), la Roma crocevia di un intrigo internazionale che mescola spionaggio e avventura in stile Tom Clancy (“Cenere alla cenere” di Roberto Costantini per Longanesi). La serie può essere ascoltata su Spotify, Spreaker, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast. The Skill società benefit è specializzata in comunicazione strategica, gestione di crisi, litigation pr e tutela reputazionale. Fondata da Andrea Camaiora, è leader nel settore del podcasting professionale. Nelle sue sedi principali - Roma, Milano, Padova, Haute Corse - lavora un team di giornalisti professionisti, giuristi, podcaster, social networker e videomaker. E' attiva nel settore culturale con convegni, rassegne, kermesse, pubblicazioni editoriali. Pallini Spa, azienda familiare romana che produce liquori e sciroppi di frutta, nasce dalla distilleria fondata nel 1875 ad Antrodoco da Nicola Pallini. Giunta alla soglia del 150mo anniversario e guidata oggi dalla quinta generazione della famiglia, esporta l’85% della produzione in oltre 65 Paesi. Il Limoncello Pallini è diventato nel 2024 il limoncello più venduto al mondo.