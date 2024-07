Barbara d'Urso torna in tv, in quale canale la vedremo: "Nuovo programma"

Francesco Fredella 04 luglio 2024 a

L’esilio dalla tv è durato un anno. Tanto. Troppo per una fuoriclasse come Barbara d’Urso. Esattamente un anno fa Mediaset annunciava il cambio di rotta per molti programmi, tra questi anche Pomeriggio5 (da anni guidato dalla d’Urso). Secondo il settimanale Chi, Carmelita sarebbe pronta a tornare in video. Dove? Probabilmente su Nove. “La conduttrice, dopo il viaggio in Sicilia con figlio, nuora e nipotina, sbarca a Formentera con gli amici per celebrare un momento di grande serenità: a un anno dall’uscita da Mediaset ha ora in cantiere un nuovo programma – si legge su Chi – Si rincorrono le voci sul futuro televisivo di Barbara D’Urso, che dopo essere rimasta, l’anno scorso, senza Pomeriggio Cinque e fuori da Mediaset, potrebbe tornare in video nella prossima stagione «su un altro tasto del telecomando», come ha fatto sapere senza dare altri dettagli".

Proprio lei, in occasione di un incontro con il suo amato pubblico, aveva detto di essere pronta a tornare in tv. Il cambio del tasto del telecomando è l’indizio che fa pensare a Nove. Forse un programma di pomeriggio, come è nel suo stile. Intanto, si gode le ferie sulla spiaggia di Migjorn e “Chi” riesce a fotografarla. Energica, stakanovista, amica degli italiani: così Barbara d’Urso prepara il ritorno in tv.