Pomeriggio 5, la gioia di Merlino: "Fiera di essere entrata nelle vostre case"

La prima edizione di "Pomeriggio Cinque" condotta da Myrta Merlino si è conclusa con la puntata di ieri, venerdì 14 giugno. Le notizie, però, non vanno mai in vacanza e, a partire dal 17 giugno, Simona Branchetti sarà al timone della versione estiva della trasmissione. La giornalista ha voluto ringraziare il pubblico e Mediaset per l'opportunità datale in questa edizione 2024. Pier Silvio Berlusconi, dal canto suo, ha espresso la sua stima per il lavoro della conduttrice, confermando che Merlino tornerà alla guida del programma anche nella prossima stagione televisiva.

La puntata finale ha avuto come colonna sonora la canzone "Che Fantastica Storia è la Vita" di Antonello Venditti, mentre Myrta Merlino ringraziava sinceramente - e quasi commossa- il pubblico che l'ha seguita dopo aver sostituito Barbara d’Urso. Il bilancio dell’esperienza è stato dunque positivo: "Siamo arrivati alla fine di questa corsa, di questa vera e propria maratona. In ogni maratona che si rispetti, conta la costanza, conta lo slancio, conta ogni centimetro di strada corso insieme”, ha detto Myrta al suo pubblico. La conduttrice ha sottolineato l'importanza del percorso intrapreso, dei cambiamenti introdotti e dei risultati ottenuti col tempo, evidenziando soprattutto l’impegno del programma nel raccontare l’informazione e la cronaca in tutte le sue sfaccettature- “perché noi siamo giornalisti”, ha detto.

Certo, questa nuova linea editoriale di "Pomeriggio Cinque" ha suscitato varie reazioni inizialmente ed ha richiesto tempo per essere assimilata dal pubblico, abituato per anni alla modalità di conduzione di Barbara d’Urso. Nonostante questo, Myrta ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto: "In tanti ci avete accompagnato e avete creduto in questo nuovo corso di Pomeriggio Cinque. E vi voglio ringraziare. Sono fiera di essere entrata a casa vostra e nelle vostre vite. Ringrazio l’editore, l’azienda, tutta la squadra che ci ha messo in grado di stare qui per 200 puntate"- ha concluso.