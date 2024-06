Flavia Vento, clamoroso ritorno in tv: "Trattative in corso", dove la vedremo

26 giugno 2024 a

a

a

Un addio eccellente e un ingresso a sorpresa: novità per Avanti un altro!, lo show preserale di Mediaset condotto da Paolo Bonolis con l'antico sodale Luca Laurenti. Le indiscrezioni sono contenute da un retroscena di TvBlog secondo cui il regista Stefano Vicario si accaserà al Nove dove tornerà a lavorare con Amadeus. Ma come detto si prevedono cambiamenti anche nel cast. Il nome che desta più curiosità è quello di Flavia Vento, da tempo lontana dagli schermi tv se non in veste di ospite o di concorrente di reality.

Bomba Rai, il progetto a sorpresa di Fiorello e il nuovo programma di Gregoraci

"Sono in corso in queste settimane una trattativa con Flavia Vento, che entrerebbe nel ‘salottino’ col compito di porgere domande ai concorrenti sui misteri dell’universo", è l'indiscrezione riportata dal sito di tv. Staremo a vedere. Non dovrebbe esserci invece Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di vanti un altro. A settembre inizieranno le riprese di più di cento puntate, in onda da gennaio 2025.